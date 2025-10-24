Αν και προηγήθηκε, ο Παναθηναϊκός… κατάρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Φέγενορντ και ηττήθηκε με 3-1 από την ολλανδική ομάδα στο Ρότερνταμ.

Εξαιρετική η εικόνα των Πράσινων στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους, κάκιστη η παρουσία τους στο δεύτερο ημίχρονο και δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο Europa League.

Η εξέλιξη του ματς στο “Ντε Κάιπ”

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε προβάδισμα στο 18ο λεπτό, έπειτα από μια υποδειγματική συνεργασία των Σφιντέρσκι και Κυριακόπουλου. Ο τελευταίος δοκίμασε το σουτ, ο Βελενρόιτερ απέκρουσε προσωρινά, όμως ο Σφιντέρσκι εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και με δυνατό πλασέ άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι».

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 24’, ο Τετέ έχασε μοναδική ευκαιρία σε τετ α τετ, ενώ στο 36’ οι γηπεδούχοι απάντησαν με πλασέ του Ουέντα, το οποίο δεν βρήκε στόχο.

Στο 38’ ο Ντραγκόφσκι κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό με εντυπωσιακή απόκρουση σε προσπάθεια του Στάιν, και στο 41’ χρειάστηκε ξανά να επέμβει δύσκολα σε δυνατό σουτ του ίδιου παίκτη.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί, με τον Τετέ να χάνει ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 45’, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45’+2’) ήρθε η ισοφάριση. Ο Σλιτί σέντραρε και ο Ριντ, ανενόχλητος μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε στην κίνηση και έκανε το 1-1.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε αισθητά. Στο 49’, ο Αχμέντχοτζιτς δοκίμασε την τύχη του με κεφαλιά, όμως ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε με σιγουριά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κυριακόπουλος επιχείρησε όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Η Φέγενορντ πήρε το προβάδισμα στο 55’, όταν ο Μούσα πέρασε τον Κυριακόπουλο και με πλασέ από κοντά έκανε το 2-1, μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Ρότερνταμ.

Στο 64’ ο Ουέντα απείλησε με σουτ, αλλά ο Ντραγκόφσκι αντέδρασε εξαιρετικά. Λίγο αργότερα, στο 67’, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο όμως αναιρέθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 80’, ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερή του στιγμή στο δεύτερο μέρος. Ο Τσέριν έκανε ένα δυνατό σουτ από πλάγια θέση, όμως ο Βελενρόιτερ με σημαντική επέμβαση διατήρησε το προβάδισμα της Φέγενορντ.

Στο 90ό λεπτό, η Φέγενορντ «σφράγισε» τη νίκη της. Ο Σμαλ βρήκε με όμορφη πάσα τον Λάριν, ο οποίος αμαρκάριστος μέσα στη μικρή περιοχή πλάσαρε εύστοχα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ της ολλανδικής ομάδας.

Στο 93′ ο Σάουερ είχε δοκάρι σε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Ριντ (78′ Νόικουπ), Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65′ Γουατανάμπε), Χουάνγκ (46′ Ταργκαλίν), Στάιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65′ Σάουερ), Ουέντα (81′ Λάριν).

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας (84′ Ταμπόρδα), Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (69′ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τζούρισιτς (69′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.