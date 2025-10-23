Η καταιγίδα «Benjamin», που πλήττει αυτή τη στιγμή την Δυτική Ευρώπη, έχει προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στον αγώνα μεταξύ της Φέγενορντ και του Παναθηναϊκού. Οι καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, έχουν δημιουργήσει ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια και τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, με τη πόλη του Ρότερνταμ, όπου θα διεξαγόταν ο αγώνας, να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Storm Benjamin gezien vanuit de satelliet. De kern ligt nu ter hoogte van Zeeland en zal recht over Nederland richting het noorden trekken. #stormBenjamin #storm #Benjamin pic.twitter.com/jepslyubyv — weervolger (@Weerliefhebber) October 23, 2025

Αρχικά, το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί για νωρίτερα μέσα στη μέρα, αλλά η εκτίμηση της καταιγίδας για εντεινόμενα καιρικά φαινόμενα και οι προβλέψεις για περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών ανάγκασαν τους διοργανωτές να λάβουν δραστικά μέτρα. Η ώρα διεξαγωγής του αγώνα μεταφέρθηκε στις 22:00 το βράδυ ώστε ο αγώνας να γίνει με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Η καταιγίδα Benjamin που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ώρες προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με έντονους ανέμους και καταρρακτώδη βροχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν καταγράψει ταχύτητες ανέμου που φτάνουν έως και 130 χλμ/ώρα σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Οι δυνατοί άνεμοι συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες βροχής, με το Météo-France να προειδοποιεί για βροχοπτώσεις που ξεπερνούν τα 70 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές, προκαλώντας πλημμύρες και άλλες καταστροφές.

Πάνω από 100.000 σπίτια σε όλη τη Γαλλία είχαν διακοπή ρεύματος, με κύριες περιοχές να είναι η Nouvelle-Aquitaine (45.000 σπίτια), το Bourgogne-Franche-Comté (15.000 σπίτια) και η Auvergne-Rhône-Alpes (15.000 σπίτια).

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ. Από το πρωί της Πέμπτης, περίπου 75 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν αργότερα μέσα στην ημέρα ακυρώθηκαν, λόγω των θυελλωδών ανέμων που φέρνει η καταιγίδα Benjamin.

Η καταιγίδα έχει πλήξει πολλές περιοχές της Ολλανδίας οι οποίες τελούν σε «πορτοκαλί συναγερμό» από το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ολλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου (KNMI). Ο αρχικός συναγερμός είχε προγραμματιστεί για το βράδυ, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να ενεργοποιηθεί νωρίτερα, καθώς η κακοκαιρία έφτασε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Τέσσερις κίτρινες προειδοποιήσεις για τον καιρό έχουν εκδοθεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με ισχυρές ριπές ανέμων και έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν χάος σε εκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι προειδοποιήσεις για τον καιρό θα ισχύουν από τα μεσάνυχτα μέχρι το τέλος της ημέρας.

Η προειδοποίηση για βροχόπτωση θα επηρεάσει τα νότια και ανατολικά τμήματα της Βρετανίας, με έντονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να οδηγήσουν σε έντονες πλημμύρες. Μεγάλα τμήματα της χώρας αντιμετώπισαν 30 χιλιοστά βροχόπτωσης, αλλά ορισμένες απομονωμένες περιοχές αντιμετώπισαν έως και τρεις φορές περισσότερες.

Jusqu’à 70 centimètres au plus haut de la crue, plusieurs habitations sont touchées 👇 ➡️ https://t.co/oChPWMOgO2 pic.twitter.com/guH4lyMvuj — ici Cotentin (@icicotentin) October 22, 2025

Η ένταση της καταιγίδας, που επηρεάζει και άλλες περιοχές της Ευρώπης, αναγκάζει τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε σημαντικές προσαρμογές. Οι συνεχείς αναφορές από μετεωρολογικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι η κακοκαιρία έχει φτάσει την περιοχή, με αποτέλεσμα η νέα ώρα του αγώνα να καθοριστεί στις 22:00 το βράδυ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την εκτόνωση της καταιγίδας.