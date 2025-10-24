Με σχόλια στη δημοσίευση του Παναθηναϊκού στο Instagram για την επίσημη υποδοχή των «Πράσινων» στον νέο τους προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, καλωσόρισαν δύο «θρύλοι» του Τριφυλλιού τον Ισπανό τεχνικό.

Ο λόγος για τους Σεμπαστιάν Λέτο και Τζιμπρίλ Σισέ, οι οποίοι συνδέονται με τον Ισπανό όσο ακόμα ο ίδιος ήταν προπονητής της Λίβερπουλ, καθώς τους είχε στην ομάδα του τα χρόνια που βρισκόταν στο «τιμόνι» των «Κόκκινων».

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν προπονητής της Κηφισιάς, σχολίασε:

«Καλώς ήρθες αφεντικό».

Ενώ ο Γάλλος πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού έγραψε:

«Καλώς ήρθες στην ομάδα μας, αφεντικό».