Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στη Λεωφόρο (26/10, 17:30) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων». Ο Ισπανός τεχνικός, μόλις μία μέρα μετά την επίσημη παρουσίασή του, επέλεξε να μην προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη χημεία και τη συνοχή της ομάδας που βρήκε.

Στην ενδεκάδα, ο Μπενίτεθ παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, τετράδα άμυνας τους Ντάβιντε Καλάμπρια, Ίνγκι Ίνκγασον, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργο Κυριακόπουλο. Στον άξονα ξεκινά ο Πέδρο Τσιριβέγια ως κόφτης, με τον Τσέριν δίπλα του και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς σε πιο ελεύθερο ρόλο. Στα άκρα βρίσκονται οι Ματέους Τετέ και Ανάς Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο φορμαρισμένος Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος έχει σκοράρει στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνκγασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.