Κατά την παρουσίασή του στον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για όλα και αποκάλυψε μικρές, αλλά χαρακτηριστικές λεπτομέρειες από τις πρώτες του επαφές με παλιούς παίκτες που έχουν «γράψει» ιστορία με τον ίδιο αλλά και με το «τριφύλλι».

Σε ερώτηση για το αν είχε επικοινωνήσει με τον Σεμπάστιαν Λέτο ή τον Τζιμπρίλ Σισέ, που τον καλωσόρισαν μέσω σχολίων στην ανακοίνωση της πρόσληψής του, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν έχουν μιλήσει από κοντά, παρά μόνο μέσω μηνυμάτων. Παράλληλα, αποκάλυψε και την ατάκα του Γάλλου πρώην στράικερ όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι.

«Ειλικρινά, δεν μίλησα με τον Σεμπάστιαν Λέτο, δεν είχα την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσω, θα τον δω. Ανταλλάξαμε μηνύματα, τον Σισέ είδα στο Παρίσι για τη “Χρυσή Μπάλα”, μια χαρά ήταν, με πολλή όρεξη και μου είπε κάτι. Μου είπε “Πανάθα μόνο!”. Στην αρχή δεν το κατάλαβα, αλλά λέω, “Μπορείς να πεις μόνο Πανάθα;”. Όχι, λέει. Πανάθα μόνο», αποκάλυψε ο Μπενίτεθ, θυμίζοντας τη συνεργασία τους στη Λίβερπουλ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ισπανός προπονητής τόνισε επίσης πόσο θετικά μίλησαν όλοι οι παίκτες για τον Παναθηναϊκό: «Μαθαίνω αυτά τα πράγματα. Όλοι οι παίκτες με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι ήταν πολύ χαρούμενοι εδώ, οι δημοσιογράφοι είναι καλοί, ο σύλλογος ήταν φανταστικός και η πόλη επίσης. Δεν το λέω επειδή είμαι εδώ, αυτό μου είπαν. Χάρηκαν κάθε στιγμή, το ποδόσφαιρο, την πόλη, τον σύλλογο. Ενδεχομένως, γιατί όχι, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο».