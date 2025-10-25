Ο Γιάννης Αλαφούζος επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του συμβούλου του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ, ο πρόεδρος του «τριφυλλιού» ανακοίνωσε και την προσθήκη του Ιταλού, σηματοδοτώντας έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης.

Ο Μπαλντίνι έρχεται με δύο βασικές αποστολές. Πρώτα απ’ όλα, θα προχωρήσει σε μια πλήρη αξιολόγηση του στελεχιακού δυναμικού της ΠΑΕ. Θα εξετάσει τη λειτουργία όλων των τμημάτων που συνδέονται άμεσα με την ποδοσφαιρική ομάδα, από τα υψηλόβαθμα στελέχη μέχρι τους ανθρώπους της καθημερινότητας στο Κορωπί. Στόχος του είναι να αποτυπώσει με ακρίβεια πού υπάρχει επάρκεια και πού εντοπίζονται κενά, παραδίδοντας τις εισηγήσεις του στον ιδιοκτήτη.

Αυτό έχει σημασία, γιατί ο Ιταλός έρχεται «απ’ έξω», χωρίς δεσμούς ή προκαταλήψεις μέσα στην ομάδα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία, που έχει περάσει από κορυφαίους οργανισμούς και γνωρίζει καλά τη διαδικασία αναδόμησης ενός ποδοσφαιρικού κλαμπ. Μπορεί να έχει μείνει μακριά από πάγκους και ομάδες σχεδόν μια δεκαετία, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκε πραγματικά από το ποδόσφαιρο, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά του μέσω της συμβουλευτικής εταιρείας που έχει ιδρύσει.

Η δεύτερη αποστολή του αφορά τη συνολική αναδιοργάνωση της λειτουργίας της ΠΑΕ. Μέσα στους επόμενους μήνες, ο Μπαλντίνι θα καταθέσει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δομών που σχετίζονται τόσο με το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και με την καθημερινότητα της ομάδας στις εγκαταστάσεις.

Με απλά λόγια, θα επιχειρήσει να «χτίσει» μια νέα λειτουργική βάση, πιο κοντά στα πρότυπα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Γιατί, αν κάτι έχει δείξει η πορεία του, είναι πως οι επιτυχίες δεν προκύπτουν τυχαία, αλλά μέσα από σωστό σχεδιασμό, οργάνωση και συνέπεια. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό.