Ο Χρήστος Κόντης αποχαιρέτησε επίσημα τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με το «τριφύλλι». Η ανακοίνωση της αποχώρησής του συνέπεσε χρονικά με την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα τα ηνία της ομάδας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Ο Κόντης υπηρέτησε με συνέπεια τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας επαγγελματισμό και σεβασμό προς τον οργανισμό. Σε μεταβατικές φάσεις, συνέβαλε καθοριστικά ώστε η ομάδα να διατηρήσει τη συνοχή της. Η αποχώρησή του έρχεται τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός περνά σε μια νέα εποχή. Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, ενός προπονητή με διεθνές κύρος και τεράστια εμπειρία, δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεση του Γιάννη Αλαφούζου να ανεβάσει το επίπεδο της οργάνωσης, της τεχνικής καθοδήγησης και της νοοτροπίας.

Η εποχή λοιπόν αλλάζει, με τον Μπενίτεθ να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό εκεί που θέλει και οφείλει να βρίσκεται, και με το κλαμπ να επιχειρεί μια συνολική ανανέωση σε φιλοσοφία και δομή. Ο αποχαιρετισμός του Χρήστου Κόντη, αν και ήσυχος, είναι ένα ακόμη κομμάτι αυτής της διαδικασίας αλλαγής που δείχνει πως ο Παναθηναϊκός προχωρά με σχέδιο και συνέπεια.

Το «αντίο» του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό:

«Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή την περίοδο. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στο προσωπικό και σε όλους μέσα στον σύλλογο για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους. Εύχομαι στον Παναθηναϊκό κάθε επιτυχία και μεγάλα επιτεύγματα στο μέλλον. Τώρα κοιτάζω μπροστά προς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, με την ίδια διάθεση, πάθος και αφοσίωση στη δουλειά μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Kontis (@ckontis24)