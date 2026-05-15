Αναλυτικά οι κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ
Τερματοφύλακες
- Γιαχιά Φοφανά
- Μοχάμεντ Κονέ
- Αλμπάν Λαφόν
Αμυντικοί
- Εμάνουελ Αγκμπαντού
- Κλεμέν Ακπά
- Ουσμάν Ντιομαντέ
- Γκουελά Ντουέ
- Γκισλέν Κόναν
- Οντιλόν Κοσουνού
- Εβάν Εντικά
- Γουίλφριντ Σινγκό
Μέσοι
- Σέκο Φοφανά
- Παρφέ Γκουιαγκόν
- Ιναό Ουλαϊ
- Φραν Κεσιέ
- Ιμπραχίμ Σανγκαρέ
- Μισέλ Σερί
Επιθετικοί
- Σιμόν Αντίνγκρα
- Γιοάν Μπονί
- Αμάντ Ντιαλό
- Ουμάρ Ντιακιτέ
- Γιαν Ντιομαντέ
- Εβάν Γκεσάντ
- Νικολά Πεπέ
- Μπαζουμάνα Τουρέ
- Έλιε Ουαχί