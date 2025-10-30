Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο ήταν η ιατρική διάγνωση αναφορικά με τον τραυματία Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για 10-15 ημέρες και θα επιστρέψει στα γήπεδα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Ρενάτο Σάντσες για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ενώ το ευχάριστο νέο αφορά τον Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός ακολούθησε μέρος του προγράμματος προπόνησης και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με αντίπαλο τη Μάλμε (06/11).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος.