Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο ήταν η ιατρική διάγνωση αναφορικά με τον τραυματία Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για 10-15 ημέρες και θα επιστρέψει στα γήπεδα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Ρενάτο Σάντσες για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ενώ το ευχάριστο νέο αφορά τον Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός ακολούθησε μέρος του προγράμματος προπόνησης και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με αντίπαλο τη Μάλμε (06/11).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος.

Δείτε το vidcast των ΝΕΩΝ "Στα Σχοινιά"
Πορτοφόλι
ΟΠΕΚΑ: «Βροχή» επιδομάτων την Παρασκευή – Αναλυτικά οι δικαιούχοι και τα ποσά
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Μείωση φορολογίας – Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο καθεστώς
Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Ραβασάκια σε μια εβδομάδα – Δεν θα δοθεί παράταση ώ
Αιφνίδιο λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Πάνω από 200 καταστήματα κλείνουν από Δευτέρα
Ηλεκτρικό Ρεύμα: Αδικαιολόγητες χρεώσεις, εκτιμήσεις αντί για μετρήσεις προκαλούν αγανάκτηση – Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Τελευταία Νέα