Έναν ξεχωριστό καλεσμένο είχε η προπόνηση του τμήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού.

Ο Σωτήρης Νίνης φόρεσε και πάλι την αγαπημένη του πράσινη φανέλα στο γήπεδο του Ρουφ και είχε την ευκαιρία να περάσει αρκετό χρόνο με τα μέλη της ομάδας.

O άλλοτε άσος του «τριφυλλιού» τιμήθηκε με πλακέτα από τον κόουτς Σωτήρη Μαυρομίχαλο και τους αθλητές του τμήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων.

Η προπόνηση έμεινε χαραγμένη βαθιά στην καρδιά σε όλους όσοι συμμετείχαν και ο Σωτήρης Νίνης έγινε ένας ακόμα legend του Παναθηναϊκού που στέκεται δίπλα στα τμήματα ΑμεΑ του Συλλόγου.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν με τον «Ελ Νίνιο» και θυμήθηκαν τις μεγάλες στιγμές του.