Μόλις στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν παρεμβατικός και άφησε το πρώτο του… σημάδι. Θέλει τόλμη, θέλει και προπονητική αυτοπεποίθηση – και από αυτά έχει περίσσευμα ο Ισπανός τεχνικός – για να αλλάξει το σύστημα μέσα σε λίγες ημέρες. Κι όμως, ο Μπενίτεθ με τη σιγουριά που έχει αποκτήσει από την παρουσία του σε κορυφαίους πάγκους της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, επέλεξε να διαφοροποιήσει την τακτική που ήταν μαθημένοι οι παίκτες του και να παίξει με τριάδα στόπερ στο Περιστέρι.

Όχι μόνο του… βγήκε, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο και ο Ίβηρας προπονητής είχε τη δυνατότητα τόσο να τσεκάρει νέα πρόσωπα, αλλά και να διαπιστώσει την αγωνιστική ετοιμότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών.

Για παράδειγμα ο Μίλος Πάντοβιτς άρπαξε από τα… μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του. Ο Σέρβος επιθετικός “γέμισε” την αντίπαλη περιοχή, ταλαιπώρησε την άμυνα του Ατρομήτου, σκόραρε, συμμετείχε και στο αμυντικό κομμάτι και έδειξε ότι είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο την ομάδα του.

Δεν ισχύει το ίδιο και για τον Ταμπόρδα, ο οποίος μάλλον δικαίωσε τους προκατόχους του Μπενίτεθ, με την απογοητευτική του εμφάνιση στο Περιστέρι.

Ο Αργεντινός ήταν αργός στις αποφάσεις του και χαμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ταμπόρδα κρυβόταν σε κάποιες περιπτώσεις, πολλές μπάλες δεν περνούσαν από τα πόδια του, σωστά δεν “έχτισε” το παιχνίδι και κατάφερε να… ξεκαθαρίσει λίγο την κατάσταση.

Όχι, δεν είναι έτοιμος για να παίξει στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει προσαρμοστεί, είναι μια ταχύτητα πιο κάτω σε σχέση με τους συμπαίκτες του και θα χρειαστεί να δουλέψει πολύ για να διεκδικήσει ακόμα και θέση στο… ρόστερ. Γιατί αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ο Ταμπόρδα δεν αποκτήθηκε για να παίρνει απλά λεπτά συμμετοχής σε παιχνίδια Κυπέλλου, αλλά για να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στη μεσοεπιθετική γραμμή. Και τούτη τη στιγμή, ούτε τον νεαρό και ταλαντούχο Μπρέγκου δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.