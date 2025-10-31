Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας έκανε δηλώσεις στα Παραπολιτικά 90,1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έργα προχωρούν, ενώ εκτίμησε πως οι «πράσινοι» θα μπουν στο νέο τους «σπίτι» τον Ιούνιο του 2027.

«Ολοκληρώνουμε τώρα τον νέο Βοτανικό και με το που μπει η ομάδα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αμέσως μετά γκρεμίζεται η Λεωφόρος. Η ομάδα λογικά θα μπει τον Ιούνιο του ‘27 μέσα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, άρα αμέσως μετά, μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση της Λεωφόρου, όπου εκεί θα φτιαχτεί το μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα πάρκο με ένα αναψυκτήριο και από κάτω γκαράζ», είπε αρχικά ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε:

«Ξεκινάμε το αμέσως επόμενο διάστημα να σχεδιάζουμε με αρχιτέκτονες πώς θα είναι η νέα Αλεξάνδρας. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα γκρεμιστεί η Λεωφόρος, θα θέλει περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν τα έργα.»