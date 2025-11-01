Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στον Βόλο:

Για το πήγε λάθος κι έχασε ο Παναθηναϊκός και για τις σπουδαίες χαμένες τελικές του Τριφυλλιού:

«Δεν είμαι εδώ να μιλήσω για το παρελθόν. Έγινε. Σκέφτομαι μόνο το μέλλον. Πρέπει όταν έχουμε τόσες ευκαιρίες να σκοράρουμε. Αφορά τους παίκτες και αφορά την δουλειά των προπονητών να προσπαθήσω να βελτιώσω και τους παίκτες και να κάνουμε περισσότερες ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε τους παίκτες μας, είναι θέμα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης που παρότι νωρίς πρέπει να το κάνουμε. Να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που θα βρουν στο γήπεδο.»

«Πρέπει να τους δώσουμε εργαλεία να διαχειρίζονται τα παιχνίδια και να κάνουμε καλύτερες τελικές. Είναι θετικό πως χάνουμε ευκαιρίες αλλά πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Θα παλεύουμε μέχρι το τέλος.»

«Κάναμε λάθος, είχαμε τις ευκαιρίες και έπρεπε να τις κάνουμε γκολ. Θα έπρεπε να σκοράρουμε γκολ. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να παίρνουμε αυτά τα ματς. Δεν πρέπει να δίνουμε ελπίδα στον αντίπαλο. Αυτό που θα κάνω είναι να σιγουρευθώ πως θα κάνουμε ευκαιρίες και θα κάνουμε γκολ. Κάνουμε λάθη αλλά πρέπει να προσπαθούμε μέχρι το τέλος και να τα δίνουμε όλα μέχρι το τέλος. Πρέπει να προσπαθούμε μέχρι το τέλος. Πρέπει πάντα να δίνουμε τα πάντα για να κερδίζουμε τον κάθε αγώνα».

Για το αν ήταν μήνυμα το αποψινό για σκληρή δουλειά και μεταγραφές τον Ιανουάριο:

«Ο Γενάρης είναι μακριά. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στους παίκτες που έχουμε εδώ μαζί μας. Πρέπει να δημιουργούμε περισσότερο. Στο πρώτο μέρος κάναμε ευκαιρίες, δεν βρήκαμε πολλούς χώρους στο τέλος, δυσκολευθήκαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παίκτες να νιώθουν αυτοπεποίθηση. Πρέπει να τους δίνουμε λύσεις. Ο αντίπαλος έβγαλε αντεπίθεση, πως γίνεται αυτό; Όταν κάνεις λάθη εσύ ή όταν παίζεις με πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να τους δίνουμε αυτοπεποίθηση και εργαλεία για καλύτερες ευκαιρίες και γκολ».

Για το πνευματικό ζήτημα της ομάδας και την ευκολία που δέχεται γκολ ο Παναθηναϊκός:

«Σκοράρουμε γκολ σαν ομάδα και δεχόμαστε γκολ σαν ομάδα. Πρέπει να έχουμε ισορροπία σαν ομάδα. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο λάθος. Στο τέλος όλοι κάνουν λάθη. Πρέπει απέναντι σε τέτοιες ομάδες να έχουμε καλή αμυντική ισορροπία. Είναι δύσκολο να ελέγξεις τον αντίπαλο σε όλο το ματς. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη αλλά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ομάδα. Όλοι χάνουμε μαζί και νικάμε μαζί».