Ο προπονητής της Μάλμε, Άνες Μράβατς, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του αντιπάλου, ενώ αναφέρθηκε με σεβασμό στον Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τον Παναθηναϊκό:

«Πρόκειται για μια ομάδα με πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Όπως και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, διαθέτουν αρκετούς διεθνείς σε διαφορετικές θέσεις. Πάνω απ’ όλα, έχουν μια πολύ επικίνδυνη επίθεση. Ο Καρόλ Σφιντέρσκι αγωνίζεται στην εθνική Πολωνίας, ο Πέδρο Τσιριβέγια στο κέντρο έχει περάσει από τη Λίβερπουλ, ενώ στα άκρα διαθέτουν τον εκρηκτικό Τετέ. Έχουν πολλούς απειλητικούς παίκτες, αλλά δείξαμε πως μπορούμε να διαχειριστούμε ισχυρές επιθέσεις – όπως απέναντι στη Ντινάμο – και ελπίζω να το επαναλάβουμε και τώρα.»

Για την προσέγγιση του αγώνα:

«Θα υπάρξουν στιγμές που θα αναγκαστούμε να αμυνθούμε χαμηλά και τότε πρέπει να το κάνουμε το ίδιο καλά όπως κόντρα στη Ντινάμο. Θέλουμε όμως να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα και να ελέγξουμε περισσότερο το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε πιο θαρραλέα επιθετικά.»

Για τον Ράφα Μπενίτεθ:

«Ένας απίστευτα έμπειρος και ικανός προπονητής έρχεται να μας αντιμετωπίσει. Έχει κερδίσει το Champions League με τη Λίβερπουλ και έχει δουλέψει σε ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Βαλένθια και η Έβερτον. Είναι πολύ “cool” να αντιμετωπίζεις έναν τέτοιο προπονητή. Έχω απόλυτο σεβασμό για όσα έχει πετύχει στην καριέρα του, αλλά για εμάς είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι που πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά.»