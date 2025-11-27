Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει επίσημα χέρια, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά από μακρά περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την προηγούμενη διοίκηση, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία και προχώρησαν στις απαραίτητες υπογραφές, που επικύρωσαν το deal.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταβιβάστηκε ποσοστό 60,8% που ανήκε στους Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη, με τον όμιλο Μυστακίδη να αναλαμβάνει πλέον τον έλεγχο της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 17 Δεκεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το τελικό βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο διοικητικό σχήμα. Με την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή, με προσδοκίες για σταθερότητα και ανάπτυξη εντός κι εκτός παρκέ.

Νέος GM ο Μπουντούρης – Τα πρώτα «χτυπήματα»

Ο Νίκος Μπουντούρης αναμένεται να έχει ρόλο Genenal Manager. Ο 54χρονος πρώην μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε από το 1989 μέχρι το 1998 στον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε υπηρετήσει και ως Γενικός διευθυντής μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας. Όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας, οι πρώτες κινήσεις αναμένεται να είναι ο Καμ Ρέντις και ο Αρτούρας Γκουντάιτις.