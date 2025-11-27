Συνολικά ο Δικέφαλος μετράει τέσσερις νίκες στα πρώτα έξι παιχνίδια με ομάδες από την Νορβηγία και δυο ήττες, χωρίς να υπάρχει ισοπαλία.

Οι δυο ήττες ήρθαν και οι δυο εντός Τούμπας (!), αρχικά από την Λιν τον Σεπτέμβριο του 2003 με 1-0 και έξι χρόνια αργότερα τον Αύγουστο του 2009 από την Βαλερένγκα με το ίδιο σκορ.

Οι τέσσερις νίκες του ΠΑΟΚ κόντρα σε Νορβηγούς ενισχύθηκαν από το “ζευγάρι” των αγώνων με την Βαλερένγκα, που την βρήκε μπροστά του δυο φορές μέσα σε δυο χρόνια στα προκριματικά του Europa League. Τον Αύγουστο του 2011 την κέρδισε με 3-0, ενώ τέλη Ιουλίου την είχε κερδίσε και στο Όσλο με 2-0.

Τον χειμώνα του 2003 οι «ασπρόμαυροι» αντιμετώπισαν την Λιν στο Europa League και μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα, ήρθε το 3-0 στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας χάρη στα γκολ από τους Γιασεμάκη, Κούτση και Βόκολο σε διάστημα 17 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο.