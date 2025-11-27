«Η Μπραν ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές της σεζόν, σε μια έδρα με έντονο παλμό και έναν αντίπαλο με σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου», ειναι η αρχική ατάκα του αφιερώματος της νορβηγικής ομάδας για τον αποψινό αγώνα με τον Δικέφαλο.

Με αήττητο σερί στο Europa League και αυτοπεποίθηση από την εντυπωσιακή της άμυνα, οι Νορβηγοί προετοιμάζονται για μια βραδιά υψηλής έντασης απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε έναν αγώνα που μπορεί να καθορίσει την πορεία και των δύο ομάδων στη διοργάνωση απόψε στην Τούμπα.

Αναλυτικά το αφιέρωμα της Μπραν στον Δικέφαλο και στον σημερινό αγώνα:

«Τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από την ιστορική και άκρως συγκινητική εμφάνιση στη Μπολόνια, όπου η ομάδα απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό, έχοντας στο πλευρό της 2.200 εκδηλωτικούς οπαδούς που μετέτρεψαν την ιταλική πόλη σε ένα μικρό Μπέργκεν. Τώρα, η αποστολή μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη – σε μία πόλη με ποδοσφαιρικό πάθος, έντονη κουλτούρα και ένα γήπεδο φημισμένο για τη δύναμη και την επιθετικότητά του.

Με επτά βαθμούς και την ενδέκατη θέση στον όμιλο, η Μπραν ταξιδεύει στο Νότο έχοντας ως ισχυρό όπλο της την αμυντική της σταθερότητα. Κανείς δεν έχει δεχτεί λιγότερα γκολ στο γκρουπ – μόλις δύο σε τέσσερις αναμετρήσεις. Από εκείνο το τέρμα του Ολιβιέ Ζιρού στη Λιλ, ο Ματίας Λόνε Ντίνγκελαντ έχει υψώσει τείχος, με καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα να μην καταφέρνει να τον παραβιάσει. Η ομάδα μπαίνει πλέον στον πέμπτο γύρο, στο τελευταίο ταξίδι της χρονιάς μακριά από την έδρα της, με στόχο να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης.

Ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών – ή απλά ΠΑΟΚ – αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1926 από πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη, κουβαλώντας μαζί τους ισχυρές μνήμες, αξίες και μια βαθιά αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Σε μια πορεία σχεδόν ενός αιώνα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία, έχοντας κατακτήσει τίτλους, κύπελλα και σεβασμό σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η έδρα του, η Θεσσαλονίκη – δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους – ζει και αναπνέει για την ομάδα. Η Τούμπα, χωρητικότητας περίπου 29.000 θέσεων, θεωρείται από τα πιο «άγρια» και απαιτητικά γήπεδα στην Ευρώπη, με μια ατμόσφαιρα που συχνά σε παρασύρει πριν καν μπει η μπάλα στο παιχνίδι.

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε… φουλ φόρμα, έχοντας οκτώ νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει δύο παρουσίες στα προημιτελικά του Conference League την τελευταία πενταετία και συμμετέχει στην League Phase του Europa League για δεύτερη σερί σεζόν. Μεταξύ των ηγετικών μορφών της ομάδας ξεχωρίζει ο πολύπειρος Ντέγιαν Λόβρεν, φιναλίστ Παγκοσμίου Κυπέλλου και «ατσάλινη» παρουσία στην άμυνα.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον ισόβαθμες, με το ματς στη Θεσσαλονίκη να μοιάζει με πραγματική μονομαχία για την κορυφή της βαθμολογίας. Η Μπραν παραμένει αήττητη στο Europa League από την πρεμιέρα και θέλει να συνεχίσει ένα σερί που έχει ήδη ανοίξει την όρεξη για κάτι μεγάλο.

Δεν υπάρχει τιμωρημένος παίκτης για την αναμέτρηση, ενώ οι Γιόακιμ Σόλτβεντ και Μάρκους Χάαλαντ επιστρέφουν στη δράση και ταξίδεψαν κανονικά με την αποστολή. Αντιθέτως, ο Φέλιξ Χορν Μίρε ξαναμπήκε στη λίστα των τραυματιών, ενώ ο Τομ Μπράμελ μένει εκτός λόγω ασθένειας. Εκτός μάχης παραμένουν επίσης οι Σάεβαρ Άτλι Μάγκνουσον, Γιόνας Τόρσβικ, Νίκλας Γένσεν Βάσμπεργκ και Σακάριας Όπσαλ.

Η Μπραν έφτασε στη Θεσσαλονίκη έτοιμη, προετοιμασμένη και αποφασισμένη να παλέψει σε ένα από τα πιο απαιτητικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα, με στόχο να επιστρέψει στο Μπέργκεν με ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα».