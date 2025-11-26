Σήμερα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της οριστικής αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Δικέφαλο, με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης.

Οι δύο πλευρές, ύστερα από συνεχή επικοινωνία, κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία και πλέον η ομάδα περνάει στον έλεγχο του Μυστακίδη και της εταιρείας που έχει συστήσει αποκλειστικά για την απόκτηση της ΚΑΕ. Το project έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται εσωτερικά, με τον νέο ιδιοκτησιακό φορέα να εκπέμπει αποφασιστικότητα, ρεαλισμό αλλά και διάθεση να τοποθετήσει τον ΠΑΟΚ ξανά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση που θα επιβεβαιώνει το deal και θα τοποθετεί θεσμικά τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των (νέων) μετόχων, η οποία – σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες – θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Εκεί θα συσταθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αντικατοπτρίζει και τυπικά το πέρασμα της ΚΑΕ στην εποχή Μυστακίδη.

Πρόκειται για μια τυπική αλλά απολύτως αναγκαία διαδικασία στο πλαίσιο της πλήρους αλλαγής ιδιοκτησίας, καθώς όλα τα βήματα πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια και νομιμότητα. Ωστόσο, πέρα από τη διαδικαστική πλευρά, το «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο αντιλαμβάνεται πως το σημερινό βήμα είναι ιστορικό: ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια περίοδο ανασυγκρότησης, δυναμισμού και υψηλών στόχων, με την προσδοκία πως ο νέος ιδιοκτήτης θα φέρει την ώθηση που αναζητούσε η ομάδα τα τελευταία χρόνια.