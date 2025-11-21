Η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων στον ΕΦΚΑ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και φέρνει μεγάλη ανακούφιση στους υποψήφιους συνταξιούχους. Μέχρι σήμερα, έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 53 εκατομμύρια καρτέλες, καλύπτοντας το 80% των παλιών ενσήμων, και το σχέδιο είναι μέχρι το φθινόπωρο του 2026 να υπάρχει πλήρης ψηφιακός φάκελος για κάθε ασφαλισμένο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι συντάξεις θα εκδίδονται πολύ πιο γρήγορα. Σήμερα, ο μέσος χρόνος έκδοσης κύριας σύνταξης είναι μόλις 42 ημέρες, σε αντίθεση με το 2019 που απαιτούνταν 500 ημέρες! Η κατάσταση για τις επικουρικές συντάξεις θα βελτιωθεί επίσης, επηρεάζοντας πάνω από 600.000 δικαιούχους.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνει ότι η μετατροπή των χειρόγραφων καρτελών σε ψηφιακό αρχείο ήταν καθοριστική για αυτή την επιτάχυνση. Ο νέος ηλεκτρονικός φάκελος ενσήμων θα περιλαμβάνει δεδομένα από το 1980 και μετά, διαμορφώνοντας ένα πλήρες και εύχρηστο ψηφιακό αποτύπωμα ιστορικού ασφάλισης.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης χωρίς την πολυήμερη ταλαιπωρία του παρελθόντος. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα αξιοποιούνται και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ, καθιστώντας πιο απλές και γρήγορες όλες τις διαδικασίες.