Ο Ολυμπιακός οδεύει προς το ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της regular season της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό (6/3, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με όλα τα «όπλα» του διαθέσιμα.

Η προετοιμασία συνεχίζεται σε θετικό κλίμα, καθώς στη σημερινή προπόνηση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε κανονικά, δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, τραυματισμό που αποκόμισε στον ημιτελικό Κυπέλλου με το Μαρούσι, ωστόσο είχε αγωνιστεί και στον τελικό. Μετά την απουσία του από την αναμέτρηση στο Κάουνας, όλα δείχνουν πως θα επανέλθει στο κρίσιμο παιχνίδι του Φαλήρου.

Η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του αναμένεται έως την Πέμπτη, όμως εφόσον συνεχίσει σε κανονικό ρυθμό, θεωρείται πολύ πιθανό να βρίσκεται στη δωδεκάδα.

Σε ό,τι αφορά τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση από τον τελικό Κυπέλλου και δεν αγωνίστηκε στο ματς με τη Ζαλγκίρις, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες είναι υπέρ της συμμετοχής του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει οριστικά μέσα στα επόμενα 24ωρα.