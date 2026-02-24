Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας (25/2, 20:00) για την 29η αγωνιστική της regular season της EuroLeague.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας προέρχονται από την απώλεια του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε, πριν από την αναχώρηση της αποστολής, στην ψυχολογική κατάσταση της ομάδας, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο μετά το πρόσφατο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών, επιβεβαιώνοντας ότι οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είναι στη διάθεσή του. Τέλος, επεσήμανε ότι για να φτάσει ο Ολυμπιακός στο σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, θα πρέπει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος, με ένταση και συνέπεια στο πλάνο του καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τι είπε:

«Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερά μας, δεν παίξαμε καλά και χάσαμε το Κύπελλο, σίγουρα υπάρχει στενοχώρια και κατήφεια στην ομάδα μας αλλά η ζωή προχωράει και η επόμενη υποχρέωσή μας είναι πολύ άμεσα και πολύ απαιτητική.

Ως προς το πώς μας βρίσκει, μας βρίσκει και με απώλειες διότι ο Μιλουτίνοβ και ο Βεζένκοβ δεν είναι μαζί μας. Ο Βεζένκοβ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση του, δεν είναι τόσο σοβαρό αλλά δεν είχε χρόνο για περισσότερη αποθεραπεία.

Ο Μιλουτίνοβ επειδή είχε κατάγμα στο χέρι του και λόγω ειδικών συνθηκών προσπάθησε να παίξει στον τελικό, δεν είναι καλά και χρειάζεται να μείνει για λίγες ημέρες έξω, οπότε αυτά είναι τα δεδομένα, αυτοί οι δύο είναι εκτός.

Καλό είναι που παίζουμε αμέσως μετά τον τελικό, είναι δύσκολη ομάδα η Ζαλγκίρις, ειδικά εντός έδρας. Εμείς έχουμε απώλειες αλλά πρέπει να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν παίξαμε καλά αλλά συνέβησαν πολλά πράγματα, ο Ντόρσεϊ έλειπε, είχαμε πρόβλημα με τους δύο ψηλούς, ανακατευτήκαμε. Εγώ νιώθω πως είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είχε φανεί από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια μας.

Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αν η ομάδα μας είναι σε φόρμα. Δεν έχουμε κυκλώσει ματς, ό,τι καλύτερο είναι θα το κάνουμε, θα χτυπήσουμε όλα τα ματς, μας νοιάζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παιχνίδια τα ματς με τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση ήττας η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, σε περίπτωση νίκης η ψυχολογία είναι καλή για μεγαλύτερο διάστημα».

Τελειώνοντας το Κύπελλο, βλέπουμε πως στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι και στην Euroleague δεύτεροι”