Ο Ολυμπιακός, μετά τον χαμένο τελικό από τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει στρέψει την προσοχή του στη Euroleague και στο πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της regular season (25/2, 20:00.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για τη Λιθουανία και θα έχουν δύο πολύ σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα είναι στην αποστολή τόσο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ όσο και ο Σάσα Βεζένκοφ. Οι δύο ψηλοί των Πειραιωτών που είναι και οι κορυφαίοι της χρονιάς, επέστρεψαν με προβλήματα τραυματισμών από την Κρήτη.

Ο Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού στον ημιτελικό με το Μαρούσι και παρότι αγωνίστηκε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, κρίθηκε προτιμότερο να μην ταξιδέψει για το Κάουνας, ενώ ο Βεζένκοφ τραυματίστηκε στη μέση στον τελικό του Κυπέλλου και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρύνει τον τραυματισμό του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεση του για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις και τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου που ενσωματώνονται στην Εθνική.

Η δωδεκάδα για το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ.