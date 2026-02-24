Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Τετάρτη (25/2, 20:00) στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα ακόμη σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα στην κανονική περίοδο.

Πριν από την αναχώρηση για τη Λιθουανία, ο Μόντε Μόρις τοποθετήθηκε για την επόμενη μέρα των «ερυθρόλευκων» μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας πως η ομάδα καλείται να αντιδράσει άμεσα.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε επίσης στη δική του αγωνιστική κατάσταση έπειτα από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, ενώ στάθηκε στις σημαντικές απουσίες των Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παρά τα προβλήματα, υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει το πιο γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ, ικανό να καλύψει τα κενά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.