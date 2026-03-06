Ο Τσούς Μπουένο, νέος CEO της EuroLeague, βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στις επαφές της διοργανώτριας αρχής με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μπουένο τοποθετήθηκε στην κάμερα της Nova, απαντώντας σε ερωτήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τη EuroLeague και τη συνεργασία της με τις ελληνικές ομάδες, επισημαίνοντας τη σημασία των επαφών με τον ΠΑΟΚ για την περαιτέρω ανάπτυξη της διοργάνωσης στη χώρα.

«Δεν έχω συζητήσει με τον ΠΑΟΚ. Είδαμε έναν από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά μιλήσαμε για διαφορετικά πράγματα. Παίζει στο EuroCup, οπότε έχουμε μία έπαφη. Λατρεύω το ότι έχουν τη φιλοδοξία να παίξουν στη EuroLeague. Αλλά, η απάντηση προς το παρόν είναι ‘όχι, δεν έχει υπάρξει περαιτέρω συζήτηση’. Γνωρίζω ότι βρίσκονται υπό νέα ιδιοκτησία», απάντησε για τις επαφές με τον ΠΑΟΚ ο Τσους Μπουένο.

Αναλυτικά ο Τσους Μπουένο μίλησε ακόμη:

Για το Final Four: «Συνάντησα πολλούς ανθρώπους από την επιτροπή. Η Αθήνα είναι μία μπασκετική πόλη, αναπνέει για το μπάσκετ και είμαι βέβαιος ότι θα υποδεχθεί θερμά τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, σίγουρα έχουμε ακόμα δουλειά αλλά υπάρχει καιρός. Είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει η εμπειρία στη οργάνωση αθλητικών διοργανώσεων».

Για τη χρονική συγκυρία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή: «Η ασφάλεια προέχει. Οι ομάδες και οι παίκτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Η Χάποελ, η Μακάμπι και η Ντουμπάι ήρθαν στην Ευρώπη. Είμαστε σε επαφή και θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, ώστε να επιστρέψουν στις χώρες τους αυτές οι ομάδες».

Για τα εισιτήρια του Final Four: «Λυπάμαι που δεν μπορούν να έρθουν όλοι. Θα υπάρχουν και δρώμενα έξω από το γήπεδο. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να… μεγαλώσουμε τη χωρητικότητα του γηπέδου. H ζήτηση μπορεί να φτάνει κοντά στο… εκατομμύριο, μακάρι να είχαμε ένα γήπεδο χωρητικότητας ενός εκατομμυρίου».

Για το ΝΒΑ Europe: «Την προηγούμενη Πάμτπη παρουσίασα ένα τριετές business plan και στον Μαρκ Τέιτουμ και στον Γιώργο Αϊβάζογλου. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να συνεργαστούμε. Θα χάσουμε και οι δύο αν δεν συμβεί αυτό. Αυτό προϋποθέτει να μπει το ΝΒΑ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, ώστε να κερδίσουμε όλοι».

Για τα έσοδα των ομάδων: «Είναι στις βασικές μας προτεραιότητες να αυξήσουμε τα έσοδα των ομάδων. Ο ανταγωνισμός είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. ο θέμα είναι να ανεβάσουμε τη βάση των φιλάθλων, να μπορούμε να δώσουμε στους οπαδούς την κορυφαία εμπειρία. Υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον».

Για το ντέρμπι του ΣΕΦ: «Είναι δύο πολύ ανταγωνιστικές ομάδες και αναμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».

Για το format των επόμενων σεζόν: «Δεν γνωρίζουμε για το σύστημα διεξαγωγής των επόμενων χρόνων. Το δουλεύουμε, προσπαθούμε να δούμε τη δυναμική των ομάδων. Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα ανακοινώσουμε τι θα γίνει την επόμενη σεζόν».