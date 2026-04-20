Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή Bundesliga, έχοντας ήδη φτάσει τα 109 γκολ, επίδοση που τη φέρνει σε ιστορική τροχιά και τη βάζει σε κυνήγι ενός από τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην Ευρώπη.

Οι Βαυαροί, που κατέκτησαν άνετα το πρωτάθλημα και στρέφονται πλέον σε Κύπελλο και Champions League, έχουν μπροστά τους ακόμη τέσσερις αγωνιστικές και διατηρούν ζωντανό το στόχο του απόλυτου ρεκόρ σκοραρίσματος σε μία σεζόν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το ιστορικό όριο παραμένει τα 125 γκολ της Τορίνο από τη σεζόν 1947/48, ένα ρεκόρ που στέκεται αλώβητο εδώ και δεκαετίες. Πιο κοντά του τα τελευταία χρόνια έφτασαν ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μονακό, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη Ρεάλ των 121 τερμάτων τη σεζόν 2011/12, χωρίς όμως να το ξεπεράσει καμία.

Με αντιπάλους μέχρι το φινάλε τους Μάιντς, Χάιντενχαϊμ, Βόλφσμπουργκ και Άουγκσμπουργκ, η Μπάγερν έχει ακόμη χρόνο να διεκδικήσει κάτι ιστορικό, αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.