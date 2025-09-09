Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ξεκίνησε την ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των νέων προϊόντων της εταιρείας, προαναγγέλλοντας τη «μεγαλύτερη πρόοδο που έχει γίνει ποτέ στο iPhone».

Ο Κουκ ανέπτυξε επίσης τη φιλοσοφία που, όπως είπε, καθοδηγεί τη δημιουργία των νέων προϊόντων της Apple. «Ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο το πώς φαίνεται ή το πώς αισθάνεται κάτι· είναι και το πώς λειτουργεί», δήλωσε ο Κουκ. «Αυτή η φιλοσοφία καθοδηγεί τα πάντα σε ό,τι κάνουμε – από τα προϊόντα που θα παρουσιάσουμε σήμερα, μέχρι τις εμπειρίες που προσφέρουν: από τη μαγική εμπειρία ακρόασης με τα AirPods, στον τρόπο που το Apple Watch σας κρατά υγιείς, δραστήριους και συνδεδεμένους, έως το πώς το iPhone σας βοηθά σε τόσες πολλές στιγμές της καθημερινότητάς σας».

Φωτογραφίες απο την νέα σειρά iPhone 17:

Το νέο Apple Watch Series 11:

Η Apple παρουσίασε το νέο Apple Watch Series 11, το οποίο έρχεται με σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της υγείας, ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά που στοχεύουν στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Το βασικότερο νέο χαρακτηριστικό είναι ο μετρητής αρτηριακής πίεσης, ο οποίος θα μπορεί να εντοπίζει πιθανή υπέρταση και να προειδοποιεί έγκαιρα τον χρήστη. Όπως ανακοινώθηκε, η Apple «αναμένει να ειδοποιήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους με αδιάγνωστη υπέρταση μέσα στον πρώτο χρόνο», δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους ή να ξεκινήσουν θεραπεία. Η εταιρεία αναμένει την έγκριση του FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό είναι το “sleep score”, μια λειτουργία που θα προσφέρει αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου, ώστε οι χρήστες να βελτιώσουν τις συνήθειές τους. Η Apple χαρακτήρισε το Series 11 ως το «πιο λεπτό και πιο άνετο ρολόι» που έχει κατασκευάσει ποτέ. Διαθέτει ενισχυμένο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές γυαλί, νέα οθόνη με σχεδίαση “liquid glass”, υποστήριξη 5G και 24 ώρες αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Η κυκλοφορία του αναμένεται να φέρει τη σειρά Apple Watch ένα βήμα πιο κοντά στην κατηγορία των ολοκληρωμένων ιατρικών βοηθημάτων.

Μαζί με το νέο Apple Watch Series 11, η Apple παρουσίασε και δύο ακόμα μοντέλα της σειράς: το Apple Watch SE 3, τη νέα οικονομική πρόταση, και το Apple Watch Ultra 3, τη premium εκδοχή για απαιτητικούς χρήστες.

Apple Watch SE 3

Η τρίτη γενιά του Apple Watch SE διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή, προσφέροντας πλέον και λειτουργία always-on display – κάτι που μέχρι τώρα έλειπε από το πιο οικονομικό μοντέλο. Επίσης, ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά υγείας, όπως ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του κύκλου ωορρηξίας, μεταξύ άλλων.

Apple Watch Ultra 3

Η νέα ναυαρχίδα της σειράς Apple Watch διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη για καλύτερη αναγνωσιμότητα, ακόμα και σε εξωτερικό περιβάλλον. Ξεχωρίζει επίσης για την δορυφορική συνδεσιμότητα, ένα πολύτιμο εργαλείο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων και χρήση του “Find My” χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη μπαταρία του προσφέρει έως και 42 ώρες αυτονομίας, καθιστώντας το ιδανικό για εξερεύνηση, αθλητισμό και επαγγελματική χρήση.

Με αυτά τα τρία μοντέλα, η Apple επεκτείνει τη γκάμα των smartwatch της, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς, πάντα με επίκεντρο την υγεία, την ασφάλεια και την καινοτομία.

Τα νέα AirPods Pro 3:

Η Apple ανακοίνωσε τα AirPods Pro 3, τα οποία μπορούν πλέον να ανιχνεύουν τον καρδιακό ρυθμό του χρήστη, προσφέρουν βελτιωμένο spatial audio, λειτουργίες μετάφρασης γλώσσας και καλύτερη εφαρμογή στο αυτί. Σύμφωνα με την Kate Bergeron, αντιπρόεδρο μηχανολογίας υλικού της Apple, τα νέα ακουστικά διαθέτουν μια «προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική πολλαπλών ακουστικών θυρών», η οποία ενισχύει σημαντικά την εμπειρία χωρικού ήχου.

Η Bergeron τόνισε ότι τα AirPods Pro 3 προσφέρουν βελτιωμένη ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC), μικρόφωνα εξαιρετικά χαμηλού θορύβου και προηγμένο υπολογιστικό ήχο, σε συνδυασμό με νέα ακουστικά άκρα με ενίσχυση αφρού, για πιο άνετη και σταθερή εφαρμογή. Η δυνατότητα μετάφρασης φωνής θα υποστηρίζεται από το Apple Intelligence. Για παράδειγμα, αν ταξιδεύετε, η συσκευή θα μπορεί να μεταφράζει την τοπική γλώσσα στη δική σας, σε πραγματικό χρόνο.

Οι χρήστες των AirPods Pro 3 θα μπορούν πλέον να ενσωματώνουν τα ακουστικά τους στις προπονήσεις, καθώς τα νέα μοντέλα είναι ικανά να ανιχνεύουν τον καρδιακό ρυθμό και να υπολογίζουν τις θερμίδες που καίγονται κατά τη διάρκεια της άσκησης. «Για να το πετύχουμε αυτό, σχεδιάσαμε τον μικρότερο αισθητήρα καρδιακών παλμών που έχει φτιάξει ποτέ η Apple», δήλωσε η Julz Arney, ανώτερη διευθύντρια τεχνολογιών φυσικής κατάστασης.

Οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν έως και 50 διαφορετικά είδη προπόνησης μέσω της εφαρμογής Fitness, ενισχύοντας έτσι την αλληλεπίδραση των AirPods με την καθημερινή άσκηση. Παράλληλα, η Apple έχει βελτιώσει σημαντικά την εφαρμογή των AirPods, αφού ανέλυσε πάνω από 10.000 τρισδιάστατες σαρώσεις αυτιών. «Σχεδιάσαμε το σχήμα ώστε να ταιριάζει με τη φυσική γεωμετρία του ακουστικού πόρου και προσθέσαμε πέντε νέα μεγέθη άκρων σιλικόνης. Αυτά είναι τα πιο σταθερά και καλύτερα εφαρμοζόμενα AirPods που έχουν κατασκευαστεί ποτέ – δεν πέφτουν ακόμα και στις πιο έντονες προπονήσεις», δήλωσε η Kate Bergeron, αντιπρόεδρος μηχανολογίας υλικού.

Τα AirPods Pro 3 θα κοστίζουν 249 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν στις 19 Σεπτεμβρίου.