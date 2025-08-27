Η Apple αποκάλυψε σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου το φθινοπωρινό event της με τίτλο «Awe Dropping» γνωστοποιώντας παράλληλα την ημερομηνία που όλοι οι φίλοι της τεχνολογίας και κυρίως οι λάτρεις των προϊόντων του αμερικανικού κολοσσού, της παρουσίασης των iPhone 17.

Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, καθώς η σειρά iPhone 17 αναμένεται να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση, με το εντυπωσιακό iPhone 17 Air -την πιο λεπτή έκδοση μέχρι σήμερα- να κλέβει το ενδιαφέρον μαζί με τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max. Η παρουσίαση λοιπόν πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10:00 π.μ. (τοπική ώρα), στο Steve Jobs Theater στο Apple Park.

Παράλληλα, θα δούμε τα ανανεωμένα Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 και πιθανώς τα AirPods Pro 3.Η συγκεκριμένη ημερομηνία κλείδωσε λίγες μέρες μετά από μια διαρροή στο app του Apple TV, η οποία είχε «προδώσει την ημερομηνία εκ των προτέρων.