Η Apple, όπως συνηθίζει κάθε φθινόπωρο, αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα της προϊόντα και φέτος, χωρίς να παρεκκλίνει από το καθιερωμένο της πρόγραμμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγάλο event θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, με την αποκάλυψη της σειράς iPhone 17, καθώς και νέες εκδόσεις του Apple Watch και των AirPods.

Οι φήμες δίνουν και παίρνουν, με αρκετές να κάνουν λόγο για μεγαλύτερες οθόνες, βελτιωμένα φωτογραφικά συστήματα στα iPhone 17 και την πιθανή είσοδο ενός νέου, υπέρλεπτου μοντέλου με την ονομασία iPhone Air, που ενδέχεται να αντικαταστήσει το μοντέλο Plus. Σύμφωνα με τον Mark Gurman από το Bloomberg, το φετινό μοντέλο αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια τριετή περίοδο μεγάλων αλλαγών στη σχεδίαση των iPhone, με αποκορύφωμα ένα πτυσσόμενο μοντέλο που αναμένεται το 2026.

Το iPhone 17 της Apple αναμένεται να ανανεωθεί σημαντικά για να προσεγγίσει περισσότερο τις δυνατότητες των Pro εκδόσεων. Θα φέρει οθόνη 6,3 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, βελτίωση από τα τωρινά 60Hz, και μπροστινή κάμερα 24MP. Κυκλοφορούν επίσης πληροφορίες για νέα χρώματα, όπως μωβ και πράσινο.

Στη σειρά Pro, οι αλλαγές εστιάζονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Φημολογείται ότι οι τρεις κάμερες θα τοποθετηθούν σε μια οριζόντια διάταξη, που θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της συσκευής. Δίπλα τους θα βρίσκονται το φλας, ο αισθητήρας φωτός και το μικρόφωνο. Το λογότυπο της Apple αναμένεται να τοποθετηθεί πιο κεντρικά για λόγους εμφάνισης. Επίσης, είναι πιθανό το iPhone 17 Pro να εγκαταλείψει την τιτανένια κατασκευή περιμετρικά της οθόνης υπέρ του αλουμινίου, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το βάρος και το κόστος παραγωγής.

Το Pro Max μοντέλο δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα, με τη σημαντικότερη αναβάθμιση να αφορά ένα πιο παχύ σώμα, πιθανώς για την τοποθέτηση μεγαλύτερης μπαταρίας — μια εξέλιξη που θα εκτιμηθεί από πολλούς χρήστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Instant Digital, το βασικό iPhone 17 αναμένεται να διατίθεται κοντά στα 800 δολάρια, ενώ το Pro Max θα ξεκινά γύρω στα 1.250 δολάρια. Το iPhone 17 Pro θα τιμολογείται περίπου στα 1.050 δολάρια, ωστόσο αναμένεται να έχει λιγότερες επιλογές αποθηκευτικού χώρου από τον προκάτοχό του, με τις 128GB να καταργούνται και να παραμένουν μόνο οι επιλογές 256GB, 512GB και 1TB. Τα νέα χρώματα για τα Pro λέγεται ότι θα περιλαμβάνουν σκούρο μπλε και χάλκινο.

Παράλληλα με τις συσκευές, η Apple ενδέχεται να παρουσιάσει και νέες θήκες, με την ονομασία «TechWoven», οι οποίες, σύμφωνα με διαρροές, χρησιμοποιούν υψηλότερης ποιότητας υλικό σε σχέση με τις FineWoven που είχαν λανσαριστεί το 2023 και στη συνέχεια αποσύρθηκαν. Οι νέες θήκες ενδέχεται να συνοδεύονται από ιμάντα χιαστί.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, φαίνεται να συγκεντρώνει η πιθανή αποκάλυψη του iPhone Air — της λεπτότερης συσκευής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple. Το νέο αυτό μοντέλο ενδέχεται να αντικαταστήσει το iPhone Plus, έχοντας πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, ελαφρώς λεπτότερο από τα σημερινά iPhone κατά περίπου 0,08 ίντσες. Η οθόνη του θα είναι 6,6 ιντσών, ενώ ενδέχεται να διαθέτει μόνο μία πίσω κάμερα. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως δεν υπάρχει ηχείο στο κάτω μέρος, με τον ήχο να βγαίνει αποκλειστικά από το πάνω ακουστικό. Η τιμή του iPhone Air φημολογείται ότι θα είναι γύρω στα 950 δολάρια, και η συσκευή θα προσφέρεται σε μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό.

Η προσπάθεια αυτή της Apple φαίνεται να είναι απάντηση στην αυξανόμενη τάση των υπερ-λεπτών smartphones, με ανταγωνιστές όπως η Samsung και η Huawei ήδη να έχουν παρουσιάσει παρόμοιες συσκευές. Το iPhone Air ενδέχεται να υπερκεράσει το Galaxy S25 Edge της Samsung σε πάχος, και ίσως ανοίγει το δρόμο για το πτυσσόμενο iPhone, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2026.