Οικονομικό «μπλακ άουτ» στις ΗΠΑ στις 9 Αυγούστου από μποϊκοτάζ των καταναλωτών
Μια νέα πανεθνική καμπάνια καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να καταναλώνουν για μια ημέρα
OpenAI: Έτοιμη να πουλήσει μετοχές εργαζομένων αξίας 500 δισ. δολαρίων
Η OpenAI βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο διαπραγματεύσεων για μια ενδεχόμενη δευτερογενή πώληση μετοχών, οι οποίες ανήκουν σε υφιστάμενους και πρώην εργαζόμενους, με την αποτίμηση της εταιρείας να εκτιμάται πλέον στα περίπου 500 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις.
Moody’s: «Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης»
Ισχυρό καμπανάκι χτυπά η Moody’s Analytics για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, με τον επικεφαλής οικονομολόγο της εταιρείας, Μαρκ Ζάντι, να προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «στο χείλος της ύφεσης». Οι τελευταίες οικονομικές ενδείξεις και τα πρόσφατα μακροοικονομικά δεδομένα καταγράφουν μια σαφή επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομικής δραστηριότητας, και σύμφωνα με τον Ζάντι, οι αιτίες […]
Η Ινδία κατηγορεί ΗΠΑ και ΕΕ για υποκρισία στις συναλλαγές με τη Ρωσία
Σε αυστηρό τόνο απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας στις πρόσφατες επικρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τις Βρυξέλλες για υποκριτική στάση απέναντι στις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Αφορμή στάθηκε η νέα απειλή επιβολής δασμών από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ερμηνεύεται ως «τιμωρία» για την επιλογή του […]
Η Ευρώπη προτιμά παγωτό made in Germany – Η χώρα έκπληξη που μπήκε στο top-5
Το 2024, η παραγωγή παγωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 3,3 δισεκατομμύρια λίτρα, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2023, όπου είχαν παραχθεί 3,2 δισεκατομμύρια λίτρα. Η Γερμανία διατήρησε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος παραγωγός παγωτού στην ΕΕ, με 607 εκατομμύρια λίτρα. Ακολούθησαν η Γαλλία με 501 εκατομμύρια λίτρα και η Ιταλία με […]