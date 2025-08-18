Τα iPhones δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια. Τα ερχόμενα κινητά της Apple, η σειρά iPhone 17, αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο.

Παρότι το iPhone 17 θα αποτελέσει μια σημαντική αναβάθμιση, με διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό της πίσω πλευράς στα περισσότερα μοντέλα, δεν θα είναι ακριβώς μια ξεχωριστή αναβάθμιση. Όμως του χρόνου τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ πιο ενδιαφέροντα με την κυκλοφορία της σειράς 18.

Σύμφωνα με τον Digital Chat Station, ο οποίος θεωρείται έγκυρος leaker και πρόσφατα ανέβασε πληροφορίες στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, τα μοντέλα Pro της Apple για το 2026 θα έχουν μια ολοκληρωτικά νέα εμφάνιση στην οθόνη (κεντρική concept φωτογραφία). Οι πληροφορίες που δημοσίευσε τον Ιούνιο ο έγκυρος leaker ταυτίζονται με ανάλογες διαρροές.

Ο Digital Chat Station αποκάλυψε, ότι τα μεγέθη της οθόνης θα παραμείνουν σχεδόν απαράλαχτα στις 6,27 ίντσες για το iPhone 18 Pro και 6,86 ίντσες για το iPhone 18 Pro Max. Ανέφερε επίσης, ότι οι οθόνες θα έχουν ανάλυση 1,5K χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Επανέλαβε όμως μια πληροφορία που έχει ακουστεί από άλλες πηγές, σύμφωνα με την οποία η Apple θα υιοθετήσει οθόνες με οπές (punch holes) όπως οι κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων Android, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις εγκοπές (pill shaped holes) εδώ και πολύ καιρό.

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max θα έχουν μία μόνο οπή, σύμφωνα με τη διαρροή. Η οπή φέρεται να είναι για την μπροστινή κάμερα, ενώ οι αισθητήρες για το Face ID (αναγνώριση προσώπου) θα βρίσκονται κάτω από την οθόνη. Σύμφωνα με μια προηγούμενη αναφορά, η οπή θα είναι μικρή και θα βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, αντίθετα με ό,τι συνηθίζεται στα Android smartphones όπου η οπή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.

Όπως σχολιάζει το Phone Arena, με το iPhone 18 να απέχει ένα χρόνο περίπου από την κυκλοφορία, η Apple έχει ακόμα αρκετό χρόνο για να αλλάξει τα σχέδιά της. Προς το παρόν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σειρά iPhone 17, η οποία φαίνεται ότι θα σηματοδοτήσει την πρώτη αλλαγή σχεδιασμού της Apple (στην πλάτη των κινητών – κάτω φωτογραφία) εδώ και χρόνια.

Πάντως, άλλοι χαίρονται, άλλοι… θρηνούν για τη δραματική αλλαγή, που δημοσίευσε ο έγκυρος leaker, καθώς από τη μια πλευρά η μικρότερη οπή θα εμποδίζει σαφώς λιγότερο τη θέαση, από την άλλη τα iPhones θα χάσουν τη μοναδική ξεχωριστή τους εμφάνιση και θα μοιάζουν περισσότερο με κινητά Android.