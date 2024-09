Η νέα εποχή της Apple με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησε επίσημα με την κυκλοφορία του iPhone 16, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στα καταστήματα της εταιρείας σε σχεδόν 60 χώρες. Παράλληλα με το iPhone 16, παρουσιάστηκαν και τα νέα Apple Watch Series 10, το βελτιωμένο Apple Watch Ultra 2 και τα νέα μοντέλα AirPods.

Αν και το iPhone 16 δεν περιλαμβάνει αρχικά την πλατφόρμα Apple Intelligence, είναι ένα από τα δύο μοντέλα που θα είναι συμβατά με την τεχνολογία αυτή, η οποία θα κυκλοφορήσει με το iOS 18 τον Οκτώβριο. Παρά τις αναμονές για τις AI δυνατότητες, η νέα συσκευή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον με τα ανανεωμένα χαρακτηριστικά της, όπως τα νέα χρώματα και τα κουμπιά Camera Control και Action.

Σκηνές ενθουσιασμού παρατηρήθηκαν στα καταστήματα της Apple

Στη Σιγκαπούρη, στο κεντρικό κατάστημα της Orchard Road, οι ουρές άρχισαν από τις 4 το πρωί, με εκατοντάδες πελάτες να περιμένουν είτε για παραλαβή των προπαραγγελιών τους είτε για αγορά με απευθείας επίσκεψη στο κατάστημα. Μέχρι τις 9 το πρωί, περίπου 300 άτομα είχαν σχηματίσει ουρά για να αγοράσουν τη συσκευή.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία εμπόρων που είχαν αγοράσει το ανώτατο όριο των δύο iPhone ανά άτομο και προσπαθούσαν να αγοράσουν περισσότερα από πελάτες που είχαν προμηθευτεί επιπλέον συσκευές. Πολλοί από αυτούς είχαν ταξιδέψει από χώρες όπως το Βιετνάμ και η Σρι Λάνκα, όπου η Apple δεν διαθέτει επίσημα καταστήματα, ή από την Ινδία, όπου υπάρχουν μόνο δύο καταστήματα της εταιρείας.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Λονδίνο, όπου σχηματίστηκαν ουρές έξω από τα δύο κεντρικά καταστήματα της Apple. Παρόλα αυτά, οι γραμμές μειώθηκαν γρήγορα καθώς οι πελάτες εξυπηρετούνταν μέσα σε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ημέρας.

Αν και οι προπαραγγελίες του iPhone 16 ήταν 13% χαμηλότερες σε σύγκριση με το iPhone 15, κυρίως λόγω της αργής ενσωμάτωσης των AI χαρακτηριστικών, η κυκλοφορία του αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για τις μελλοντικές πωλήσεις της Apple.

