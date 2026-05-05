Ήταν Φεβρουάριος του 2008 στη Βοστώνη, όταν ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ο «γκουρού» της πληροφορικής που είχε προκαλέσει ρίγη με τις τολμηρές του προβλέψεις, ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS). Τότε, οι αναφορές του σε μηχανές που θα αγγίξουν την ανθρώπινη νοημοσύνη και σε νανο-ρομπότ που θα περιηγούνται στο αίμα μας ακούγονταν σε πολλούς ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Σήμερα, ο Κουρτσβάιλ δεν είναι απλώς ένας συνταξιούχος οραματιστής· παραμένει στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης από τη θέση του Διευθυντή Μηχανολογίας στη Google, αποδεικνύοντας ότι δεν περιορίστηκε στο να προβλέψει το μέλλον, αλλά ανέλαβε να το κατασκευάσει ο ίδιος.

Το ορόσημο του 2029 και η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Το ορόσημο του 2029, το οποίο είχε θέσει ως το έτος-κλειδί όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα περάσει το Τεστ Τούρινγκ και θα εξισωθεί με την ανθρώπινη ευφυΐα, βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Κοιτάζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε την τελευταία διετία, η πρόβλεψή του φαίνεται να επιβεβαιώνεται με μαθηματική ακρίβεια.

Η AI δεν είναι πλέον ένα εργαλείο που περιορίζεται στο να κερδίζει σε παρτίδες σκάκι. Έχει εξελιχθεί σε μια οντότητα που συνθέτει λόγο, επιλύει σύνθετα ιατρικά αινίγματα και αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο με τρόπο σχεδόν φυσικό.

Η γεννητική νοημοσύνη και ο νόμος της επιταχυνόμενης απόδοσης

Ο περιβόητος «νόμος της επιταχυνόμενης απόδοσης», σύμφωνα με τον οποίο η τεχνολογική ισχύς διπλασιάζεται κάθε δύο δεκαετίες, αποδείχθηκε μάλλον συντηρητικός μπροστά στην εκρηκτική άνοδο της γεννητικής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα.

Ήδη από το 2008, ο Κουρτσβάιλ μιλούσε για τη Σιγκαλάριτι — το σημείο όπου άνθρωπος και μηχανή θα γίνουν ένα. Περιέγραφε μια εποχή όπου η νανοτεχνολογία θα ενίσχυε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και η βιολογία θα επαναπρογραμματιζόταν ώστε να σταματήσει τη γήρανση.

Η διεπαφή εγκεφάλου – υπολογιστή και το νέο στοίχημα

Αν και τότε οι συνάδελφοί του στην Εθνική Ακαδημία Μηχανολογίας των ΗΠΑ κρατούσαν αποστάσεις, σήμερα οι πρώτες διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή είναι ήδη πραγματικότητα σε πειραματικό επίπεδο. Η σύνδεση της ανθρώπινης σκέψης με το ψηφιακό σύννεφο αποτελεί πλέον το μεγάλο στοίχημα των εργαστηρίων της Silicon Valley.

Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το αν ο Κουρτσβάιλ είχε δίκιο, στο πώς θα διαχειριστούμε τη δύναμη που ο ίδιος προφήτευσε και συμβάλλει στην υλοποίησή της.

Από τους αρχαίους μύθους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ενώ το 2008 πολλοί τον κατηγορούσαν ότι υποτιμούσε υπαρξιακές απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, σήμερα η AI επιστρατεύεται ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπισή τους. Η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκίνησε από τους αρχαίους μύθους του Ηφαίστου και πέρασε από το «τέρας» του Φρανκενστάιν, φαίνεται να φτάνει στην ωρίμανσή της.

Το 2026 μας βρίσκει σε ένα σημείο όπου ο ψηφιακός συνεργάτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Ο δρόμος που άνοιξε εκείνο το συνέδριο στη Βοστώνη πριν από δεκαοκτώ χρόνια, έχει μετατραπεί στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς το άγνωστο αλλά συναρπαστικό 2029.