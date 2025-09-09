Η στιγμή που περιμένουν εκατομμύρια χρήστες και fans της τεχνολογίας έχει φτάσει. Η Apple ανακοινώνει απόψε, σε μια ειδική εκδήλωση, τα νέα μοντέλα iPhone. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της Apple στο YouTube.

Στην εκδήλωση αναμένονται να αποκαλυφθούν τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας, με αναβαθμίσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στις επιδόσεις των νέων συσκευών. Φήμες θέλουν την Apple να εστιάζει σε βελτιώσεις της κάμερας, της επεξεργαστικής ισχύος και της αυτονομίας της μπαταρίας, καθώς και σε νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναμένονται παρουσιάσεις και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας, που θα συμπληρώσουν το οικοσύστημα της Apple. Οι λάτρεις της τεχνολογίας μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση από το YouTube, ώστε να ενημερωθούν πρώτοι για όλες τις εξελίξεις και να δουν από κοντά τις καινοτομίες που φέρνουν τα νέα iPhone.

Εδώ θα δείτε την παρουσίαση που θα καθορίσει τις τάσεις στην αγορά των smartphones για το επόμενο διάστημα.