Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στο Ακταίο της Πάτρας.

Οι πυροσβέστες, εισερχόμενοι στο σπίτι για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, βρήκαν τον άνδρα αναίσθητο, ενώ κοντά του εντοπίστηκε μία καραμπίνα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το οικογενειακό δράμα πίσω από την τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδελφή του, με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι, είχε πεθάνει πρόσφατα και η κηδεία της επρόκειτο να τελεστεί σήμερα. Το γεγονός αυτό, όπως όλα δείχνουν, ο άνδρας δεν μπόρεσε να το αντέξει.

Έτσι, φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, βγήκε έξω και αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.