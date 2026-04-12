Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησαν για τη συνεργασία τους στο MEGA και για τη ζωή τους εκτός τηλεοπτικού πλατό, αποκαλύπτοντας πτυχές της καθημερινότητάς τους, αλλά και τα μυστικά της επιτυχίας τους στην πρωινή ενημέρωση.

Οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναφέρθηκαν στην πρόκληση της πρωινής ζώνης, επισημαίνοντας πως η εκπομπή έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη συνείδηση των τηλεθεατών και να γίνει μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τόνισε τη σημασία της πρωινής ενημέρωσης: «Εγώ έχω δοκιμάσει πολλά χρόνια πριν το πρωινό ξύπνημα και νομίζω ότι λειτουργώ καλύτερα το πρωί. Η πρωινή ενημέρωση έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί με το τόσες δουλειές που έχει κάποιος, ξυπνάει το πρωί, ακούει 10 βασικά πράγματα που τρέχουν την ημέρα και μετά φεύγει για τη δουλειά του… Άρα η πρωινή ενημέρωση είναι ίσως η πιο σημαντική».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την Ανθή Βούλγαρη στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», σημείωσε: «Το ότι έχουμε μια χημεία μεταξύ μας, αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάμε και δυσκολίες, γίνεται πιο ουσιαστική… Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας».

Η αυτοαναφορικότητα στα τηλεοπτικά μέσα

Ο δημοσιογράφος σχολίασε και το φαινόμενο της αυτοαναφορικότητας στα τηλεοπτικά προγράμματα: «Αυτό είναι μια αρρώστια η οποία, δεν ξέρω, έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του καθενός… Υπάρχουν εκπομπές που βλέπεις ότι κάνουν μονοψήφια στα νούμερα, αλλά κυριαρχούν στα sites… Έτσι λοιπόν θα πρέπει λίγο να κατέβουμε κι απ’ το καλάμι ορισμένοι».

Μιλώντας για τον γιο του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε: «Μου λείπει πάρα πολύ ο γιος μου… Ήταν μια εποχή που εγώ δούλευα πάρα πολύ. Αυτό ήταν και ένα από τα λάθη που έχω κάνει ότι δεν τον είδα πολλές ώρες να μεγαλώνει… Όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα».

«Δεν είμαι influencer, είμαι δημοσιογράφος»

Η Ανθή Βούλγαρη, από την πλευρά της, μίλησε για τις παραδόσεις του Πάσχα και τη μητρότητα: «Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το Πάσχα. Μου θυμίζει πολύ τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό… Είναι το δεύτερο Πάσχα μας με τον μικρό».

Για τη μητρότητα είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν με έχει αλλάξει. Πάντως στο μυαλό μου είναι συνέχεια εκεί. Οπότε αν αυτό είναι αλλαγή, είναι μια τεράστια αλλαγή».

Η χημεία και η ισορροπία στην τηλεοπτική συνεργασία

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, η παρουσιάστρια υπογράμμισε: «Με τον Ιορδάνη δεν υπάρχει αυτός ο κακός ανταγωνισμός… Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης σέβεται πάρα πολύ εμένα… Οπότε νομίζω ότι εκεί κρύβεται το μυστικό και η ισορροπία».

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Η δική μας εκπομπή είναι η πρώτη που το έχει κάνει αυτό… Εμείς απλά δεν κιτρινίζουμε την είδηση. Εμείς δίνουμε την είδηση και μένει εκεί καλοπροαίρετα. Με ενοχλεί το οτιδήποτε τοξικό και με ενοχλεί και η αυτοαναφορικότητα… Δεν κάνουμε εκπομπή για τους εαυτούς μας. Κάνουμε εκπομπή για τον κόσμο».

Κλείνοντας, η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε τη θέση της απέναντι στο φαινόμενο των influencers: «Δεν είμαι influencer… Είμαι δημοσιογράφος και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και σαφές για τους ανθρώπους του χώρου μας. Ένας influencer δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου. Σε καμία περίπτωση».