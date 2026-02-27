Νεάντερταλ και Homo Sapiens φαίνεται πως είχαν πολύ στενές σχέσεις, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Science. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo Sapiens είχαν έντονη τάση να ζευγαρώνουν, γεγονός που ρίχνει φως στην εξέλιξη του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Το 2010, επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν το DNA του ανθρώπου του Νεάντερταλ, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο είδεις είχαν διασταυρωθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα φέρουν μικρά τμήματα DNA αυτού του εξαφανισμένου είδους, αποτέλεσμα της επιμειξίας που υπήρξε στο μακρινό παρελθόν.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι δύο ομάδες προέρχονται από έναν κοινό πληθυσμό που ζούσε πριν από εκατομμύρια χρόνια στην Αφρική. Με την πάροδο των αιώνων, οι ανθρώπινες μεταναστεύσεις οδήγησαν σε επαναλαμβανόμενες επιμειξίες μεταξύ Νεάντερταλ και Homo Sapiens.

Ωστόσο, οι σύγχρονοι άνθρωποι διαθέτουν ελάχιστο ή καθόλου DNA Νεάντερταλ στο χρωμόσωμα Χ, το οποίο καθορίζει το φύλο του εμβρύου. Μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι αυτό οφείλεται στη φυσική επιλογή, όμως νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια δείχνει πως πρόκειται για αποτέλεσμα «προτιμήσεων στην αναπαραγωγή».

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε DNA σύγχρονου ανθρώπου σε άτομο Νεάντερταλ, ιδιαίτερα άφθονο στο χρωμόσωμα Χ — ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είχε παρατηρηθεί στον Homo Sapiens. Το εύρημα αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να απορρίψουν την υπόθεση περί αναπαραγωγικής ασυμβατότητας μεταξύ των δύο ειδών.

Όπως εξηγεί ο Αλεξάντερ Πλατ, κύριος ερευνητής της μελέτης, η γενετική ροή «υπήρξε κυρίως μεταξύ των αρσενικών Νεάντερταλ και των θηλυκών ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων». Επειδή οι γυναίκες διαθέτουν δύο χρωμοσώματα Χ και οι άνδρες μόνο ένα, η συχνότερη ένωση αρσενικών Νεάντερταλ με θηλυκές Homo Sapiens εξηγεί γιατί περισσότερα χρωμοσώματα Χ σύγχρονου ανθρώπου ενσωματώθηκαν στους Νεάντερταλ, ενώ λιγότερα των Νεάντερταλ βρέθηκαν στους Homo Sapiens.

Παρότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι αρχαίες πρακτικές ζευγαρώματος «προσφέρουν την απλούστερη εξήγηση». Παραμένει ωστόσο ασαφές αν οι σχέσεις αυτές προέκυπταν εκούσια, δια της βίας ή μέσω εξαναγκασμού.

Η επιστημονική ομάδα σκοπεύει να μελετήσει περαιτέρω τα κοινωνικά και εξελικτικά αίτια πίσω από αυτό το μοτίβο ζευγαρώματος. Μεταξύ των υποθέσεων είναι οι κοινωνικές δυναμικές των Νεάντερταλ ή οι μεταναστευτικές συνήθειες, καθώς ενδέχεται οι άνδρες να εγκατέλειπαν συχνότερα την κοινότητά τους, ενώ οι γυναίκες παρέμεναν με τις οικογένειές τους.