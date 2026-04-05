Σε παιχνίδι της Eredivisie, οπαδοί της Τσβόλε εμφανίστηκαν στο γήπεδο της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς ασφαλείας του πρωταθλήματος.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των υπευθύνων της αναμέτρησης, καθώς ζητήθηκε από τους φιλάθλους να αφαιρέσουν τις κουκούλες και τις μάσκες ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει κανονικά ο αγώνας.

05.04.2026🇳🇱Go Ahead Eagles – PEC Zwolle. Kickoff was suspended because Zwolle fans in the away end were wearing clothing that covered their faces, which was forbidden for this match. All away fans now have to leave the stand and return to Zwolle, click here for more:… pic.twitter.com/yP9ugLcQfr — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 5, 2026

Διαπραγματεύσεις και ένταση στις εξέδρες

Σύμφωνα με όσα συνέβησαν, ο αρχηγός της Τσβόλε, Ράιαν Τόμας, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Τζέρι Χάμστρα, προσέγγισαν τους οπαδούς προσπαθώντας να εκτονώσουν την κατάσταση.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ακολούθησε ένταση με ρίψεις καπνογόνων, ενώ η στάση των οπαδών οδήγησε τελικά στην αποχώρησή τους από το γήπεδο.

De IJsselderby is tot nader orde uitgesteld vanwege verboden gezichtsbedekking bij de PEC Zwolle-fans⏳ pic.twitter.com/Y46qjsbCvy — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2026

Μετά την εκτόνωση της έντασης, η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 90 λεπτών. Ωστόσο, αγωνιστικά η Τσβόλε βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, καθώς η Γκόου Αχέντ Ιγκλς εκμεταλλεύτηκε πλήρως το μομέντουμ και προηγήθηκε με 3-0 μόλις στο 15ο λεπτό, μετατρέποντας το παιχνίδι σε μονόπλευρη υπόθεση από τα πρώτα κιόλας λεπτά.