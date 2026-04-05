Ο ΠΑΣ Γιάννινα γνώρισε τον υποβιβασμό στη Γ’ Εθνική, μετά το 2-2 απέναντι στον Μακεδονικό, αποτέλεσμα που «σφράγισε» και μαθηματικά την πτώση του από τη Super League 2.

Η ομάδα της Ηπείρου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σεζόν, με τα οικονομικά προβλήματα και την περιορισμένη αγωνιστική ενίσχυση να επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της από την αρχή του πρωταθλήματος. Η αδυναμία δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού ρόστερ οδήγησε σε μια χρονιά με σταθερές δυσκολίες και τελικά στον υποβιβασμό.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Γ’ Εθνική για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2005-06, σηματοδοτώντας την πιο δύσκολη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Μέσα σε λίγα χρόνια, η ομάδα πέρασε από την παρουσία στα playoffs της Super League τη σεζόν 2021-22 σε μια πλήρη διοικητική και αγωνιστική κατάρρευση.

Ο ΠΑΣ είχε καταγράψει σημαντικές στιγμές τα προηγούμενα χρόνια, με κορυφαία την ευρωπαϊκή του πορεία το 2016, όταν συμμετείχε στο Europa League, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις απέναντι σε Οντ Γκρένλαντ και Άλκμααρ.

Η απώλεια του Γιώργου Χριστοβασίλη το 2023 και η διοικητική αστάθεια επιτάχυναν την πτωτική πορεία του συλλόγου, ο οποίος πλέον καλείται να επαναπροσδιορίσει την επόμενη μέρα του εκτός επαγγελματικών κατηγοριών.