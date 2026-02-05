Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 67.000 δολάρια, με τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των μοχλευμένων στοιχημάτων και την αναταραχή στις αγορές να εντείνουν τις μαζικές πωλήσεις που πλήττουν τα κρυπτονομίσματα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ψηφιακό νόμισμα, που κάποτε χαρακτηριζόταν ως «ψηφιακός χρυσός» και ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας, συνεχίζει να δοκιμάζεται.

Αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος πτώσης

Η τιμή του bitcoin έχει χάσει σχεδόν το ήμισυ της αξίας της από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο. Η πτώση αυτή επηρεάζει και άλλα κρυπτονομίσματα, τα ETF αλλά και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων όπως η Strategy.

Οι επενδυτές επανεξετάζουν τη χρησιμότητα του token, το οποίο είχε προβληθεί ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά νομίσματα. Πλέον, πολλοί αμφισβητούν τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η αποχώρηση των μικροεπενδυτών έχει δημιουργήσει έναν αυτοενισχυόμενο κύκλο πτώσης, καθώς τα funds προχωρούν σε πωλήσεις για να καλύψουν εξαγορές και να περιορίσουν τις μοχλευμένες θέσεις τους.

«Ο φόβος και η αβεβαιότητα σε όλη την αγορά είναι εμφανείς», δήλωσε στο Bloomberg ο Chris Newhouse, επικεφαλής ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Ergonia. Όπως εξήγησε, «χωρίς αγοραστές που βασίζονται σε πεποιθήσεις, κάθε κύμα εξαγορών και ρευστοποιήσεων ETF επιδεινώνει τις απώλειες».

Το bitcoin διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά στα 67.675 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας πτώση 20% μόνο την τελευταία εβδομάδα.

«Η σταθερή αυτή πώληση δείχνει ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους και η απαισιοδοξία για τα κρυπτονομίσματα αυξάνεται», ανέφερε σε σημείωμά της η αναλύτρια της Deutsche Bank, Marion Laboure.

Μνήμες από το 2022

Η σημερινή πτώση θυμίζει εκείνη του 2022, όταν οι τιμές κατέρρευσαν μετά την περίοδο της πανδημίας και τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Οι μετοχές εταιρειών όπως η Coinbase Global έχουν υποχωρήσει πάνω από 30% φέτος, ενώ η Gemini Space Station ανακοίνωσε περικοπές έως και 25% στο προσωπικό της.

Παράλληλα, τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζουν πλέον ανταγωνισμό από άλλες μορφές κερδοσκοπίας, όπως τα νομιμοποιημένα αθλητικά στοιχήματα και οι αγορές πρόβλεψης για πολιτικά και ψυχαγωγικά γεγονότα.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αυξάνεται, καθώς πολλοί από τους αρχικούς ισχυρισμούς για το bitcoin δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το token παραμένει ένα περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου, χωρίς να λειτουργεί ως καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αναταραχής.

Η αυξημένη θεσμική συμμετοχή έχει καταστήσει το bitcoin πιο ευάλωτο στις γενικότερες κινήσεις μείωσης ρίσκου, όπως συμβαίνει και στις τεχνολογικές μετοχές ή στα πολύτιμα μέταλλα.

Υποαπόδοση έναντι του χρυσού

Το bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά 68% την ίδια περίοδο. Η πτώση έχει πλήξει ιδιαίτερα τα μικρότερα και λιγότερο ρευστά tokens, με τον δείκτη MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap να καταγράφει απώλειες περίπου 70%.

Το Ether έχει υποχωρήσει 23% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το Solana έπεσε στα 88,42 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο διετίας. Σύμφωνα με traders, τα 70.000 δολάρια θεωρούνται κρίσιμο ψυχολογικό όριο, κάτω από το οποίο ενδέχεται να ακολουθήσει νέα πτώση.

Ο James Butterfill, επικεφαλής έρευνας στην Coinshares, δήλωσε στο CNBC ότι «αν δεν διατηρηθεί το επίπεδο των 70.000 δολαρίων, μια κίνηση προς το εύρος 60.000-65.000 δολαρίων είναι αρκετά πιθανή».

Η μόχλευση και οι ρευστοποιήσεις

Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις συνεχίζουν να πιέζουν τις αγορές. Μέχρι την Πέμπτη, πάνω από 2 δισ. δολάρια σε θέσεις long και short είχαν ρευστοποιηθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Οι traders στρέφονται σε πιο αμυντικές στρατηγικές, με αυξημένη ζήτηση για προστασία γύρω από τα 70.000 δολάρια. Τα συμβόλαια με λήξη στα τέλη Ιουνίου δείχνουν ακόμη πιο πτωτικές προσδοκίες, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα επίπεδα των 60.000 και 20.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Deribit.

Η στάση των θεσμικών επενδυτών

Η θεσμική ζήτηση φαίνεται να έχει αντιστραφεί. Η CryptoQuant ανέφερε ότι τα αμερικανικά ETF, τα οποία πέρυσι αγόρασαν 46.000 bitcoin, είναι πλέον καθαροί πωλητές.

Η έκθεση της εταιρείας σημειώνει ότι το bitcoin έπεσε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022, με πτώση 23% μέσα σε 83 ημέρες – χειρότερη επίδοση από τις αρχές του 2022.

Σύμφωνα με την CryptoQuant, η τελευταία καθοδική κίνηση του bitcoin υποδηλώνει «πιθανή πτώση προς το εύρος των 70.000-60.000 δολαρίων».