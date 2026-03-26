Κακοκαιρία με διαδοχικά κύματα βροχών και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπει η ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια στη δυτική Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το Ιόνιο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες, ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στους 14-16 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, στους 17-18 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί στα ανατολικά και δυτικοί βορειοδυτικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα κεντρικά και νότια πελάγη θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά και νότια πελάγη έως 6, ενώ στα νότια θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές έως το απόγευμα και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά στο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, σηματοδοτώντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.