Ο Γιάννης Σμαραγδής μιλά στα «15 Λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο για τις επιλογές του στον κινηματογράφο, την επιμονή του σε ιστορίες με ουσία και την ταυτότητα που του αποδίδεται ως «εθνικός σκηνοθέτης», αποκαλύπτοντας τη δική του οπτική για την τέχνη και το σινεμά σήμερα.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μιλά για τη σχέση του με τον Γιώργο Λάνθιμο, αποκαλύπτοντας ότι ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης υπήρξε μαθητής του στη θρυλική σχολή Σταυράκου. Παράλληλα, σχολιάζει τη διαδρομή του Λάνθιμου, λέγοντας πως ακολούθησε με επιτυχία το ρεύμα και τις τάσεις του σύγχρονου κινηματογράφου, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει και να κάνει εμπορική επιτυχία.

Αναφερόμενος στην ταινία του για τον Καποδίστρια, αποκάλυψε ότι το σενάριο βασίστηκε αποκλειστικά σε ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία και «ξαναγράφτηκε πάνω από εξήντα φορές». Σχολιάζοντας την έντονη κριτική που δέχτηκε, υποστηρίζει ότι η επιλογή του να μη συμβαδίζει με τις «μόδες» του σύγχρονου κινηματογράφου ενοχλεί μέρος των κριτικών.