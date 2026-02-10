Ο Γιάννης Σμαραγδής ετοιμάζει μια νέα κινηματογραφική ταινία αφιερωμένη στη ζωή και την προσφορά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τρίτης (10 Φεβρουαρίου 2026) μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ήδη ολοκληρώσει το πλάνο και την πλοκή του έργου, το οποίο αναμένεται να απαιτήσει τη συμμετοχή πολλών κασκαντέρ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας πρότεινε η ταινία να είναι αγγλόφωνη, ώστε να μπορούν να την απολαύσουν και θεατές που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με καθοριστικό ρόλο ως αρχιστράτηγος των ελληνικών επαναστατημένων δυνάμεων. Ο Γιάννης Σμαραγδής, μέχρι στιγμής, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Η πρώτη κινηματογραφική ταινία για τον Κολοκοτρώνη

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η νέα παραγωγή θα είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία αφιερωμένη αποκλειστικά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και στη σκηνοθετική του προσέγγιση.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε στον αέρα τις πληροφορίες για το νέο έργο του Γιάννη Σμαραγδή, δίνοντας έμφαση στις δυσκολίες και το υψηλό κόστος της παραγωγής.

«Θα είναι μια παραγωγή που θα στοιχίσει 5 εκατομμύρια. Θα υπάρχουν σκηνές πολέμου. Θα χρειαστούν πολλοί κασκαντέρ. Για να μην φανεί ψεύτικο, γιατί θα έχει πολύ αίμα, άλογα, είναι δύσκολη ταινία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ταινία για τον Κολοκοτρώνη! Εγώ την ταινία θα την έκανα αγγλόφωνη. Γιατί να μην τον μάθει όλος ο κόσμος; Απελευθέρωσε μια χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Η ιστορική φυσιογνωμία του Κολοκοτρώνη

Πέρα από τον στρατιωτικό του ρόλο, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε και πολιτική δράση, καθώς υπηρέτησε ως Πληρεξούσιος και Σύμβουλος της Επικρατείας. Με τις γνώσεις και τις απόψεις του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Σμαραγδής είχε πρόσφατα δηλώσει σχετικά με την ταινία «Καποδίστριας» πως «Γίνεται πόλεμος, δεν είναι ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους», έργο που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.