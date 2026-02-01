Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, καθώς η πόλη τιμά τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του στο έθνος.

Σε τελετή με λαμπρότητα και συγκίνηση, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων της ομογένειας και απογόνων του Καποδίστρια, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του. Παράλληλα, η κεντρική πλατεία του Δημαρχείου μετονομάστηκε επισήμως σε «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια».

Σμαραγδής: «Μπαίνουμε σε διαδικασία να καταλάβουμε τη σημασία του για το μέλλον μας»

Παρών στην εκδήλωση είναι ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος τιμάται για την προσφορά του και το έργο του.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Σμαραγδής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πρωτοβουλία του Δήμου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια κίνηση αποκατάστασης της ιστορικής θέσης του Καποδίστρια στη συλλογική συνείδηση.

«Σήμερα γίνεται στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εγκαθίσταται το άγαλμα του Καποδίστρια και η κεντρική πλατεία του Δήμου μετονομάζεται σε πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», δήλωσε ο σκηνοθέτης και τόνισε με έμφαση:

«Αυτό σημαίνει ότι παίρνει τη θέση που έπρεπε να έχει ο Καποδίστριας στη συνείδηση των Ελλήνων. Δηλαδή τη θέση του Εθνάρχη. Άρα, τιμάει το Δήμο που το κάνει αυτό και πιστεύω ότι μπαίνουμε σε καινούργιες διαδικασίες να καταλάβουμε τη σημασία του Καποδίστρια για τον ευρύτερο ελληνισμό και για το μέλλον των Ελλήνων».

Η απάντηση για την ταινία

Κληθείς να σχολιάσει τον «ντόρο» και τις συζητήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα γύρω από την ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο Γιάννης Σμαραγδής επέλεξε να απαντήσει λακωνικά και με νόημα, αποφεύγοντας τις εντάσεις:

«Εμείς θέλουμε αγάπη. Και την αγάπη την παίρνουνε όσοι θέλουνε να πάρουν αγάπη. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουνε».

Η τελετή

Η επίσημη τελετή, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, τελεί υπό την αιγίδα της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Συνδιοργανωτές είναι το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» και η Ιόνιος Πολιτιστική Ομοσπονδία Αμερικής.