Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, όπου μίλησε για την πίστη, το φως και τη διαχρονική μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό.

Αναφερόμενος στη φιλοσοφική του θεώρηση για τη ζωή, ο γνωστός δημιουργός σημείωσε ότι κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του ένα κομμάτι από το θείο φως. Όπως είπε, «το πώς θα πορευτείς και τι ίχνος θα αφήσεις εξαρτάται από τη θέση σου ανάμεσα στο καλό και στο κακό».

Ο Σμαραγδής μίλησε επίσης για τους σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς Μίκη Θεοδωράκη και Βαγγέλη Παπαθανασίου, τονίζοντας ότι και οι δύο αναζητούσαν τη συμπαντική αρμονία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πρόσωπο της αρμονίας είναι η ομορφιά και η καλοσύνη», ενώ επεσήμανε πως ο Θεοδωράκης προσέγγιζε το σύμπαν από τη σκοπιά του ανθρώπου, ενώ ο Παπαθανασίου σαν να συνομιλούσε απευθείας με το θείο.

Η απώλεια της συζύγου του

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε συγκινημένος στη σύζυγό του, Ελένη Σμαραγδή, με την οποία μοιράστηκε 54 χρόνια κοινής ζωής. Παραδέχθηκε ότι η απώλειά της τον συνέτριψε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έπεσα στα πατώματα, έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι».

Αναφερόμενος στη μεταξύ τους σχέση, σημείωσε πως «όλοι έχουμε έναν άγγελο, εγώ είχα τη γυναίκα μου, την Ελένη», προσθέτοντας ότι της αφιερώνει την τελευταία του ταινία, τον Καποδίστρια. Όπως αποκάλυψε, το σενάριο του έργου γράφτηκε εβδομήντα φορές, με την Ελένη να του λέει λίγο πριν φύγει: «Γιάννη, αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία».

Μιλώντας με ειλικρίνεια, ο Γιάννης Σμαραγδής παραδέχθηκε ότι η ζωή του στον χώρο του κινηματογράφου είχε πειρασμούς, ωστόσο η σύζυγός του τον συγχωρούσε πάντα. «Αν δεν είχε εμφανιστεί η Ελένη στη ζωή μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα από όσα έχω καταφέρει», κατέληξε.