Ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε για τη συνάντησή του με τη Μαρία Καρυστιανού και αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί κατά καιρούς προτάσεις από πολιτικά κόμματα. Ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη σχέση του με την πολιτική και στις αποφάσεις που έχει λάβει διαχρονικά.

Η συνάντηση με τη Μαρία Καρυστιανού

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τη Μαρία Καρυστιανού, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν το κρύβω. Η Μαρία Καρυστιανού έχει δύο χαρακτηριστικά. Ξέρει να ακούει και δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι σκέφτεται. Ήρθε και με βρήκε και έφερε γλυκά».

Όπως αποκάλυψε, μετά από αυτή τη συνάντηση δέχθηκε νέες πολιτικές προτάσεις: «Μετά από αυτό είχα πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και είπα όχι».

«Όταν ήμουν στην αριστερά, ο Κύρκος και ο Κωνσταντόπουλος μού είχαν προτείνει, δύο φορές, να κατέβω βουλευτής. Αρνήθηκα!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης, εξηγώντας ότι δεν τον ενδιέφερε ποτέ η ενεργός πολιτική δράση.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη στάση ζωής που έχει κρατήσει απέναντι στην πολιτική, επικαλούμενος τις συμβουλές του πατέρα του: «Ο πατέρας μου “έφυγε” όταν ήμουν 15 ετών. Μού είχε πει να μην ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί είναι βρώμικο πράγμα. Και το κράτησα! Και θα το κρατήσω και τώρα!».

«Είμαι μοναχικός λύκος»

Ο σκηνοθέτης ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη πολιτική εμπλοκή, δηλώνοντας: «Εγώ της ξεκαθάρισα ότι είμαι μοναχικός λύκος. Εγώ αυτό που ξέρω να κάνω είναι ταινίες και ό,τι με βγάζει έξω από αυτό, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Αυτό το πρόσωπο νομίζω ότι θα απασχολήσει την Ελλάδα».