Ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε στον Γιάννη Στάνκογλου μετά τις δηλώσεις του για την ταινία «Καποδίστριας». Ο σκηνοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, τοποθετήθηκε για τα σχόλια του ηθοποιού, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τις ταινίες του ως «ηθογραφία».

«Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του ηθοποιού.

Ο σκηνοθέτης υποστήριξε ακόμη πως «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη».

Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Γιάννη Στάνκογλου, συμφώνησε με τον παρουσιαστή της εκπομπής, λέγοντας: «Τα κάνουν τζάμπα. Φαίνεται το μέσα τους. Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν στην αριστερά, δυο φορές μου πρότειναν να κατέβω στις εκλογές».

Οι δηλώσεις του Γιάννη Στάνκογλου

Ο γνωστός ηθοποιός είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», όπου ρωτήθηκε για την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, τονίζοντας ότι δεν την έχει δει ακόμη.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα».

Προσωπικές αναφορές του ηθοποιού

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, σημειώνοντας: «Τα παιδιά είναι πρώτα και μετά η δουλειά. Δεν είναι πολύ ψηλά στις σκέψεις μου το να βρω μια σύντροφο. Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου, βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Εγώ θεωρώ ότι έχουμε χρόνο αν καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι τον χρόνο μας και δεν τον αφήνουμε να μας παίρνει. Δεν μου αρέσει η γκρίνια. Μου αρέσει να γεμίζω τον χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη και με κάνουν να απορροφηθώ, να απελευθερωθώ. Να μην νιώθω ότι έχω απωθημένο. Είμαι σε πολύ καλή φάση, άσχετα με την κούραση».