Την ώρα που η Ουάσινγκτον φαίνεται να αναζητά διπλωματική διέξοδο από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει και να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης.

«Το ζήτημα της εξάρθρωσης της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικό» και «είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε θεμελιωδώς την κατάσταση στον Λίβανο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, είχε επισημάνει ότι «διεξάγουμε επιχειρήσεις στο σύνολο του Λιβάνου προκειμένου να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να καταλήξουμε, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, στον αφοπλισμό της».

Σύμφωνα με την Ορνά Μιζραχί του Institute for National Security Studies (INSS), «είναι ένα πολύ δύσκολο έργο» και ο ισραηλινός στρατός «θα ήθελε να διαθέτει περισσότερο χρόνο για να ασχοληθεί με τον Λίβανο έπειτα από μια εκεχειρία με το Ιράν».

Ο πόλεμος επεκτείνεται στον Λίβανο

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ισραηλινό πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Έκτοτε, το Ισραήλ βομβαρδίζει μαζικά τον Λίβανο και έχει αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία μιας «προκεχωρημένης γραμμής άμυνας» στα βόρεια σύνορά του.

Η «ζώνη ασφαλείας» και η στρατηγική του Ισραήλ

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «δημιουργήσαμε μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ». Πρόσθεσε ότι η χώρα «διευρύνει αυτή τη ζώνη για να απομακρύνει την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να δημιουργήσει μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας».

Ο Γιουστ Χίλτερμαν του International Crisis Group (ICG) σχολίασε πως, αν εξαρτιόταν από τον Νετανιάχου, το Ισραήλ «θα παρέμενε στον Λίβανο, όπως το έπραξε στη Γάζα, μέχρι να θεωρήσει ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο Τραμπ όταν αποφασίσει να βάλει τέλος στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο». Αναρωτήθηκε μάλιστα αν ο Αμερικανός πρόεδρος «θα πει στο Ισραήλ να κάνει το ίδιο ή όχι και αν αυτό θα αφορά τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο ή μόνο το Ιράν».

Αμφιβολίες στο εσωτερικό του Ισραήλ

Δημοσκόπηση του INSS μετά από δύο εβδομάδες πολέμου με το Ιράν έδειξε ότι το 48% των Ισραηλινών θεωρεί πως η εκστρατεία εναντίον του Λιβάνου θα διασφαλίσει «πολλά χρόνια ηρεμίας» μόνο σε «μικρό ή πολύ μικρό βαθμό».

Το Ισραήλ επιμένει ότι η Χεζμπολάχ όφειλε να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου 2024. Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή της για τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο νότιο τμήμα της χώρας λόγω των βομβαρδισμών και των εντολών εκκένωσης του ισραηλινού στρατού.

Πολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις

Η Μιζραχί εκτιμά ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ δεν μπορεί να επιτευχθεί «αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα» και ότι «τελικά θα χρειαστεί μια συμφωνία».

Ο Χίλτερμαν, ωστόσο, θεωρεί πως ο Νετανιάχου ίσως παρατείνει τη στρατιωτική επιχείρηση για να ενισχύσει την πολιτική του εικόνα ενόψει των εκλογών που αναμένονται στο Ισραήλ έως τα τέλη Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι «ο υπολογισμός του είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που (…) θα ήταν ο ορθολογικός υπολογισμός των αξιωματούχων ασφαλείας».

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση ενδέχεται να κινητοποιήσει έως 400.000 εφέδρους μέχρι τα τέλη Μαΐου, προετοιμάζοντας πιθανή μεγάλης κλίμακας επίθεση στον Λίβανο.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης «υπό πυρά» με το Ισραήλ. Σε μήνυμά του που αναγνώστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μανάρ, ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, τόνισε ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε «συνθηκολόγηση».

Παράλληλα, κάλεσε τις λιβανικές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους να «ποινικοποιήσουν» τις στρατιωτικές ενέργειες της Χεζμπολάχ, οι οποίες απαγορεύθηκαν από τη Βηρυτό στις αρχές Μαρτίου.