Η εκρηκτική ανάπτυξη του ιδιωτικού πιστωτικού τομέα (private credit) έχει αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στις κεντρικές τράπεζες.

Το φαινόμενο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να εξετάζουν προσεκτικά τις επιπτώσεις του.

Παρότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης, η αυξανόμενη έκθεση του συστήματος και η άνοδος των αθετήσεων πληρωμών εντείνουν την αβεβαιότητα.

Τα τελευταία χρόνια, επενδυτικά κεφάλαια που παρέχουν δάνεια σε επιχειρήσεις εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αγορά private credit υπολογίζεται πλέον στα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη τα μη τραπεζικά ιδρύματα καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής εταιρικής χρηματοδότησης.

Η τάση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση δανεισμού από επιχειρήσεις έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των τραπεζών.

Παράλληλα, η συμμετοχή μικροεπενδυτών σε τέτοια κεφάλαια έχει αυξήσει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της αγοράς, δημιουργώντας νέους κινδύνους.

Αδιαφάνεια και χαμηλή ρευστότητα

Οι διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν ότι η δομή πολλών private credit funds χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας και περιορισμένη ρευστότητα.

Αυτό σημαίνει ότι σε περιόδους αναταραχής οι επενδυτές μπορεί να ζητήσουν μαζικά την απόσυρση κεφαλαίων, προκαλώντας έντονες πιέσεις σε επενδυτικά οχήματα που δεν μπορούν εύκολα να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2026 λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος του λογισμικού εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλές εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν μέσω private credit βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μείωση εσόδων, αυξάνοντας τον κίνδυνο αθετήσεων πληρωμών.

Έκθεση έως και 840 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού Office of Financial Research, η έκθεση των τραπεζών σε private credit funds ανέρχεται σε 410 έως 540 δισ. δολάρια, ενώ το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει δεσμεύσεις κεφαλαίου περίπου 300 δισ. δολαρίων.

Συνολικά, η έκθεση μπορεί να φτάσει τα 840 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών ενδέχεται να διπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια, γεγονός που αυξάνει την πίεση σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Στην Ευρώπη, η έκθεση θεωρείται μικρότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ, ωστόσο η αγορά private credit αναπτύσσεται ταχύτατα. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί κεφαλαιακής επάρκειας (Basel III και IV) αναμένεται να περιορίσουν τον τραπεζικό δανεισμό υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τον ρόλο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Το 2025, τα ευρωπαϊκά funds private credit συγκέντρωσαν ρεκόρ 59 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις του τομέα.

Παρά τους κινδύνους, οι τράπεζες έχουν λάβει μέτρα προστασίας, εξασφαλίζοντας τα δάνεια με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν προκύψουν ζημιές, αυτές εκτιμάται ότι θα είναι διαχειρίσιμες και δεν θα προκαλέσουν συστημική κρίση τύπου 2008.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξημένη πίεση στον τομέα μπορεί να επηρεάσει την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, την πιστοληπτική ικανότητα και τη συνολική εμπιστοσύνη στις αγορές.

Το private credit εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν και δεν διαφαίνεται άμεση κατάρρευση, η συνεχής ανάπτυξή του, η αύξηση των αθετήσεων και η στενή σύνδεση με τις τράπεζες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εποπτεία.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η αγορά θα σταθεροποιηθεί ή αν οι πιέσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα περίοδο χρηματοπιστωτικής αναταραχής.