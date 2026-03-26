Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ με λεία -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- 32.000 ευρώ πραγματοποιήθηκε το πρωί σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι.

H ληστεία σημειώθηκε στις 8 το πρωί της Πέμπτης όταν σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν κρατώντας καλάσνικοφ και βαριοπούλες. Αφού απείλησαν τους υπαλλήλους, άρπαξαν τα χρήματα και διέφυγαν.

Δύο οι δράστες

Δύο δράστες συμμετείχαν σε ληστεία στο ΑΤΜ των ΕΛΤΑ Λουτρακίου. Ο ένας παρέμεινε στο όχημα, ενώ ο δεύτερος, οπλισμένος με καλάσνικοφ, πλησίασε το μηχάνημα τη στιγμή του ανεφοδιασμού από υπαλλήλους της Eurobank.

Με την απειλή του όπλου, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 32.000 ευρώ, προτού διαφύγει μαζί με τον συνεργό του. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι αρχές προσπαθούν να βρουν τα ίχνη τους

Οι ληστές κατάφεραν να τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που ξεκίνησαν τη συλλογή καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ παράλληλα εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών, αλλά και τις κινήσεις τους πριν από την εισβολή στα ΕΛΤΑ, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη τους.