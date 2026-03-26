Με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα, η αγορά προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους καταναλωτές. Η αντίστροφη μέτρηση για τις παραδοσιακές αγορές ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 2 Απριλίου, ημέρα που τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από τις λαμπάδες και τα δώρα για τα βαφτιστήρια μέχρι τις προμήθειες για το πασχαλινό τραπέζι, οι εμπορικοί σύλλογοι προτείνουν ένα διευρυμένο, συνεχές ωράριο, με στόχο να εξυπηρετηθεί το κοινό και να τονωθεί η κίνηση στα καταστήματα.

Ειδικότερα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα, προτείνοντας τα εξής:

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα εξής:

Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων το Πάσχα: Τι ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή

Σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Παρασκευή, ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00. Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του. Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.